SDS podpira največ ljudi, slaba novica za DeSUS

SDS tudi v avgustovski anketi Vox populi ohranja prednost pred zasledovalci. Če bi bile volitve v nedeljo, bi prejela 23,2 odstotka glasov, najbližje ji je SD s 13,9-odstotno podporo. Znatno je upadla podpora DeSUS, ki jo podpira 1,8 odstotka vprašanih. Večina je naklonjena pozivom k odstopu predsednice stranke Aleksandre Pivec.



Prvima dvema strankama na lestvici sledi LMŠ, ki jo podpira 9,4 odstotka anketiranih, njej pa Levica s 6,6-odstotno in NSi s 5,7 odstotno podporo.



Sledijo SNS (2,1 odstotka), DeSUS (1,8 odstotka), SAB (en odstotek), SLS (0,3 odstotka) in SMC (0,1 odstotka). Katero od drugih strank bi volilo pol odstotka vprašanih, 25,9 odstotka je bilo neopredeljenih, 9,3 odstotka pa se jih ne bi podalo na volišča.

Podpora DeSUS je v mesecu dni padla z 2,8 na 1,8 odstotka. V zvezi s to stranko je sicer dobra polovica vprašanih ocenila, da je bil poziv poslanske skupine k odstopu predsednice Aleksandre Pivec upravičen. Tako je odgovorilo 51,9 odstotka vprašanih, medtem ko jih 35 odstotkov meni nasprotno. Neopredeljenih je 13,1 odstotka.



Delo vlade kot uspešno ocenjuje 42,4 odstotka anketiranih, 52,3 odstotka pa meni, da je neuspešno. Neopredeljenih je 5,3 odstotka.



Med politiki najbolj priljubljen ostaja predsednik republike Borut Pahor, tesno za petami mu sledi minister za zdravje Tomaž Gantar. Tretja je predsedujoča SD Tanja Fajon. Sledijo evropska poslanka Ljudmila Novak, predsednik LMŠ Marjan Šarec, evropski poslanec Milan Brglez, evropski komisar Janez Lenarčič, poslanec SD Dejan Židan, predsednik NSi Matej Tonin, prvo deseterico pa zaključuje ljubljanski župan Zoran Janković.



Vox populi je javnomnenjski raziskovalni projekt časnikov Dnevnik in Večer, izvaja ga agencija Ninamedia. Anketo je opravila med 11. in 13. avgustom, in sicer na vzorcu 700 vprašanih.