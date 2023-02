SDS o ugotovitvah računskega sodišča: Ni šlo za naklep, ampak nepoznavanje pravil

V SDS razlog za nepravilnosti, ki jih je ugotovilo računsko sodišče v reviziji o financiranju volilne kampanje za lanske volitve v DZ, pripisuje nepoznavanju pravil gospoda, ki jim je pomagal pri lepljenju plakatov. Verjamejo, da bo tudi policija, ki ji je računsko sodišče naznanilo sum ponarejanja listin, »razumela, da ni šlo za naklep«.

Računsko sodišče je namreč zoper SDS naznanilo sum kaznivega dejanja ponarejanja listin, saj je stranka, kot izhaja iz poročila računskega sodišča, kot dokazilo za nekaj prejetih brezplačnih storitev predložila fiktivne listine. Več o tem preberite tukaj.

V SDS pojasnjujejo, da so bili v času volilne kampanje za plakatiranje, predvsem v manjših lokalnih okoljih, zadolženi prostovoljci, simpatizerji ali člani lokalnih odborov stranke. »Tudi v okolici Celja, kjer je gospod, ki je sprejel to zadolžitev, plakate lepil ali postavljal, ne da bi za to predhodno prejel soglasje. Stranka s tem ni bila seznanjena, dokler je k predložitvi teh pogodb oz. soglasij ni pozvalo računsko sodišče,« so zapisali.

Dodali so, da stranka ni bila obveščena ali imela nadzora nad tem, izključno zato, ker je šlo za ali brezplačne najeme ali za izjemno nizke vrednosti pogodb. Tudi zato računsko sodišče v tem delu ni izdalo popravljalnih ukrepov, so navedli.

Bolj podrobno zapleta niso pojasnili, kot kažejo neuradne informacije STA, pa bi lahko šlo za to, da je omenjeni storitev opravil brez računa oz. druge podlage za opravljeno storitev, nato pa je te ob reviziji izdal za nazaj. STA na dodatna pojasnila SDS o tem še čaka.

»Verjamemo, da bo tudi Policijska uprava Ljubljana razumela, da pri tem ni šlo za naklep, temveč izključno za nepoznavanje pravil gospoda, ki smo mu sicer hvaležni za čas in angažiranost, a obžalujemo, da se ni vnaprej pozanimal, kakšno dokumentacijo bi moral pred postavitvijo plakatov pridobiti,« so še zapisali v stranki.

Računsko sodišče je v reviziji o financiranju volilnih kampanj za lanske volitve v DZ sedmim organizatorjem volilnih kampanj izreklo pozitivno mnenje, štirim, tudi SDS, pa mnenje s pridržkom. O zaznanih sumih storitve prekrškov so obvestili tri pristojne inšpektorate, na policijo pa so torej podali naznanilo suma kaznivega dejanja ponarejanja listin zoper SDS.