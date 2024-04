SDS in NSi sta si skočili v lase zaradi komisije, ki bo preiskovala, kdo in kako je kradel otroke

Zaradi podane pobude za ustanovitev preiskovalne komisije o ukradenih otrocih je med opozicijskima strankama SDS in NSi vroče in napeto. V sredo je svoj bes zaradi napovedi NSi na omrežju X na stranko NSi stresla vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec in jim očitala, da so 'malo žleht'.

V NSi pa pravijo, da je ideja o ustanovitvi takšne preiskovalne skupine zrasla na zelniku njihovega poslanca Aleksandra Reberška, ki naj bi 23. maja lani v telefonskem pogovoru z gospo Simono Šeremet Kalanj, s katero se je nekaj dni zatem tudi osebno srečal in ji ponovno predlagal to možnost, ob hkratnem opozorilu, da je za ustanovitev preiskovalne komisije potrebnih 30 poslancev in da NSi za ustanovitev te komisije sama nima dovolj glasov.

»Gospa Simona Šeremet Kalanj se je že 28. junija 2023 sestala s poslansko skupino NSi in predstavila probleme, s katerimi se mame domnevno umrlih otrok soočajo pri raziskovanju sumov, da so jim otroke po rojstvu ukradli. Takrat je bila ponovno omenjena možnost preiskovalne komisije,« pojasnjujejo v NSi.

V nadaljevanju so pojasnili, da je po njihovih informacijah Šeremet Kalanj lani jeseni o problemih, s katerimi se soočajo v društvu Izgubljeni otroci Slovenije, in možnostih za ustanovitev preiskovalne komisije seznanila Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je na Kolegij predsednice DZ naslovila pobudo za ustanovitev navedene preiskovalne komisije. »V dobri veri, da bodo pri tem sodelovale vse poslanske skupine, smo pobudo prepustili odločitvi kolegija, ki pa o zadevi ni nikoli odločal,« so zapisali v NSi.

Pogojevanje podpisov

»Oktobra 2023 smo bili s strani SDS soočeni z dejstvom, da bodo podpise za splošno razpravo pri zakonu o osnovni šoli prispevali le, če bomo sopodpisali zahtevo za odreditev preiskovalne komisije glede domnevno ukradenih otrok. V NSi smo bili pripravljeni prispevati podpise, vendar smo predlagali, da jo vodi poslanec NSi Aleksander Reberšek, saj je PS NSi prispevala podpise za kanal C0, vendar je ostala v tej preiskovalni komisiji brez vodilne funkcije, zato smo menili, da je predlog upravičen,« pojasnjujejo in dodajajo, da se je poslanska skupina NSi na podlagi pričevanj na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je potekala 5. 4. 2024 ob 14. uri, odločila, da bo dala podpise za ustanovitev omenjene preiskovalne komisije, o čemer smo obvestili javnost na novinarski konferenci in tudi SDS.

»Navedbe Jelke Godec o ukradeni ideji o ustanovitvi preiskovalne komisije ne držijo. Ob dejstvu, da gre za skupno zahtevo članov dveh poslanskih skupin, pa tudi nepotrebne.«