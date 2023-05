SDH: Ker ni bilo več tisočakov visoke povišice, bodo dobili pregrešno drage avte in še kaj

SDH je želel vodilnim Žigi Debeljaku in Janezu Tomšiču konkretno povišati plačo. O vrtoglavi povišici čez 5 tisočakov smo poročali tukaj. Po vsesplošnem zgrašanju javnosti in kritikah koalicije, sta omenjena odstopila od namere za povišico.

Ostremu očesu moralnih kritikov pa je ušlo, da je SDH skupaj s povišicami sprejel še en dokument. Kot poroča Mladina, naj bi s tem dokumentom omogočili zvišanje dohodkov in bonitet menedžerjem. Njihove plače bodo bolj usklajene z inflacijo, vozili pa bodo lahko tudi precej dražje avtomobile, in to kar do 90.000 evrov. Zdaj slovenski menedžerji vozijo službena vozila vrednosti okoli 50 tisočakov. SDH, ki je lani predlagal do 70 tisoč evrov vredna službena vozila, sedaj vodstvu uprav priporoča nakup do višine 90 tisoč evrov, če gre za okolju prijaznejša vozila, piše Mladina. Ob tem bi se povišale tudi sejnine, in to za 260 evrov – s 75 evrov na 195, najvišje pa za 25 odstotkov, z 275 evrov na 360 evrov. Povišalo bi se tudi plačilo nadzornikom za opravljanje funkcije. Pri najmanjših družbah za 40 odstotkov (s 3500 na 5500 evrov), pri velikih za 30 odstotkov (s 15 na 21 tisoč evrov na leto). Debeljak bi tako letos poleg osnovne plače verjetno prejel še dodatnih 70.000 evrov, ugotavljajo v tedniku.

SDH: Nič še nismo odobrili

V SDH so zapisali, da »sprememba ne pomeni nikakršnih samodejnih dvigov prejemkov ali bonitet članov organov vodenja in nadzora«. Dodajajo, da so prvič v 12 letih prilagodili zgornje meje prejemkov. V SDH zagotavljajo, da doslej niso odobrili še nobenega takšnega povišanja prejemkov nadzornikov.