Sberbank v Sloveniji: to naj bi se zgodilo v noči na sredo

Banka Slovenije bo danes podala podrobnejša pojasnila glede nadaljnjega delovanja banke Sberbank v Sloveniji, ki je v nedeljo zaradi sankcij proti Rusiji prekinila poslovanje. Po poročanju spletnih Financ jo bo najverjetneje kupila NLB. Po tem scenariju bi delnice v noči na sredo prenesli na NLB, komitenti pa bi v sredo zjutraj znova lahko dostopali do bančnih storitev.

Spomnimo, ECB in Enotni odbor za reševanje v nedeljo odločila, da skupina Sberbank Europe prekine poslovanje. Komitentom slovenske banke je do srede zjutraj omogočeno le poslovanje s plačilnimi karticami. Evropska centralna banka je namreč sporočila, da bo evropska podružnica ruske banke Sberbank 'propadla ali verjetno propadla', kot tudi njene izpostave v Sloveniji in na Hrvaškem. Zaradi poslabšanja likvidnosti namreč v prihodnje verjetno ne bo mogla pravočasno poplačati svojih dolgov.

