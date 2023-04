Savo Bohinjko bodo zabetonirali (FOTO)

Lani jeseni so se začela dela na težko pričakovani kolesarski progi Bled–Bohinj, ki bo povezala naša najlepša alpska bisera. O 18 milijonov vrednem projektu, večino so pridobili iz evropskih sredstev, občini Bled in Bohinj ter ministrstvo za infrastrukturo zagotavljajo, da gre za eno najpomembnejših gradenj na tem koncu Gorenjske, tudi in predvsem z vidika trajnostnega turizma. Okoljevarstveniki pa menijo, da bo uničil še zadnji neokrnjeni del Save Bohinjke in okolico. Biolog Rok Rozman je zgrožen. FOTO: Roman Šipić Savi Bohinjki bodo spremenili tok. FOTO: Balkan River Defence »To je pogreb...