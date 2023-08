Savinjska dolina zaradi poplav v mlajši zgodovini še ni tako trpela

Poplave so tokrat udarile še bolj silovito kot v novembru 1990. V Zgornji Savinjski in Zadrečki dolini ter onkraj Olševe in Raduhe v Mežiški dolini je opustošenje brez primere. Na dan prihajajo zgodbe o trpljenju, porušitvi stanovanjskih hiš, gospodarskih in industrijskih objektov ter odnašanju kmetijskih zemljišč. Družinske in osebne tragedije so hipoma zbližale ljudi. Nadaljevalo se je reševanje in začela nesebična pomoč ljudem v stiski. Ni jih bilo malo, ki so v teh krajih le za las ušli smrti. Številne ceste so (bile) neprevozne, mostovi odplavljeni in porušeni, življenje je ohromelo in bilo naenkrat odvisno od pomoči pripadnikov slovenske policijske letalske enote ter helikopterskih sil Slovenske vojske pa civilne zaščite z brigadami prostovoljnih in poklicnih slovenskih gasilcev na čelu. Po prvem šoku so ljudje spet stopili skupaj in kot eden, mimo vse politike, zgradili močan stroj samopomoči in sodelovanja.

1990. leta je povodenj prihrumela novembra.

V Mozirju je bilo tokrat prvič poplavljeno celotno nižinsko območje občine, Nazarje je prizadela vodna stihija z udarcem v celotno industrijsko jedro, celo v vse glavne kulturne hrame. V Spodnji Rečici je dodobra oklestilo novozgrajeni most čez Savinjo, ki bi ga odprli za promet že v kakšnem mesecu. Potok Rečica - Suha je poplavil ves spodnji del trga Rečica ter dolvodno Spodnjo Rečico. Najhujša vodna stihija je prizadela Luče ob Savinji in Struge.

Potopljena je bila tudi Ribiška koča v Mozirskem gaju. FOTO: Jože Miklavc

Deroča reka izpod Kamniško-Savinjskih Alp je preplavila flosarsko Ljubno in odplaknila tradicionalno splavarsko prireditev Flosarski bal in občinsko praznovanje. Izpod Travnika, Komna in Smrekovca je usekala vedno deroča Ljubnica in pokopala številne stanovanjske hiše in skednje. Izredno stanje je spremenilo dolino, ki zaradi rušilnih nalivov in poplav ni tako trpela še nikdar v mlajši zgodovini. Napočil je dan za pomoč vsakomur, ki je bil prizadet. Od tu bo drama ene najlepših slovenskih dolin, krvaveče od vode, postopoma postala gradbišče, ena sama bolnišnica okrevanja po strašni nesreči. In tudi točka spametovanja vseh odgovornih, ki so desetletja in več dopuščali, da se je pozabilo na že mnogokrat zadane rane zaradi nespametne urbanistične politike in nevzdrževanja vodotokov.

Novemu kipu splavarja v Radmirju je deroča voda odbila obe roki in veslo. FOTO: Jože Miklavc