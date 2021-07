Sašo Dolenc zgrožen nad RTV: Ta pogovor enostavno ne bi smel v eter

Jemec: Intervju ni bil v skladu s profesionalnimi standardi

, fizik in filozof ter soustanovitelj spletnega časopisa za popularizacijo znanosti Kvarkadabra, je na twitterju izrazil ogorčenje nad pogovorom z nedeljskim gostom, ki se je predvajal na Valu 202. Ta je bil iz arhiva na spletni strani sicer že izbrisan. Po Dolenčevih besedah so bila stališča gosta (farmacevta in doktorja biokemijez ljubljanske medicinske fakultete) tudi ta, da je uradna medicina konstrukt skorumpiranih znanstvenikov in pohlepne farmacevtske industrije, zdravila so večinoma škodljiva, covid je kot gripa ...»Pogovor z današnjim nedeljskim gostom na @Val202 preprosto ne bi smel v eter! K sreči je posnetek že izbrisan iz arhiva. Ni mi pa jasno, kako so lahko prišle take neumnosti o medicini, kot jih je nizal gost, mimo urednikov na radiu, ki ima sicer res odlične oddaje o znanosti,« meni Dolenc.Na očitke se je odzval tudi odgovorni urednik Vala 202, ki je priznal, da je kritika Dolenca utemeljena: »Današnji intervju @Val202 ni bil skladen s profesionalnimi standardi. Niti ni bil uredniško usklajen. Postopke vodimo interno.«Za odziv in dodatna pojasnila smo prosili tudi RTV Slovenija. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.