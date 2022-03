Saša Kralj: Učitelji imamo velik vpliv na mlade

»Danes je težko biti mlad, saj vse teži k popolnosti, zato jih moramo mi opogumljati in jim povedati, da bodimo to, kar smo,« pravi profesorica angleškega jezika na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli ŠC Novo mesto, ki je bila v akciji Dolenjskega lista izbrana za učiteljico leta.

Preberite več na onaplus.si.