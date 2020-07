Šarec zdaj za prehodno vlado

Prvak LMŠ Marjan Šarec, ki se je po odstopu s premierskega položaja zavzemal za predčasne volitve in idejo nekaterih v opoziciji za konstruktivno nezaupnico vladi še v nedeljo označil za pomanjkljivo, je sporočil, da so v LMŠ pripravljeni podpreti prehodno vlado pod nekaj pogoji. Najprej poudarja, da mandatar ne bi bil član nobene politične opcije.



Na vidnih političnih funkcijah naj ne bi bilo nobenega izmed predsednikov strank, mandatar pa bi izkazal predhodno podporo z vsaj 46 podpisi, je na facebooku kot pogoje navedel Šarec. Dodal je, da bi bilo še boljše, če bi šlo za splošni konsenz.



Šarec predlaga, da bi pred zaprisego vsi podpisali sporazum, v katerem bi natančno opredelili vsa ključna vprašanja, zlasti pa določili datum razpisa novih volitev, ki bi morale biti izvedene najpozneje v pol leta. »Osnovni cilj mora biti, da čim prej dobimo vlado, ki bo temeljila na volji ljudi, izraženi na volitvah.« Dodal je, da je čas je za normalizacijo družbe in države.



Šarec se je sicer po svojem januarskem odstopu s premierskega položaja zavzemal za predčasne volitve. Podobno tudi Levica, iz katere so danes sporočili le, da se še vedno zavzemajo za čimprejšnje predčasne volitve. Medtem sta bila SAB in SD ves čas pripravljena na pogovore za konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše, kar bi bila pot do predčasnih volitev.