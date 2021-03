Šarec vrača udarec, Janši napovedal ustavno obtožbo

Prvaka LMŠ in nekdanjega premierjaje razjezila vest, da se Slovenija decembra ni odločila za nakup cepiva Pfeizerja in Moderne . S strankarskim kolegomsta v današnji izjavi za javnost dejala, da bo opozicija ukrepala z vsemi orodji, Šarec pa je napovedal tudi ustavno obtožbo.»Če smo bili pred enim letom priče poročilu vlade, ki je neposredno mene obtožila in grozila za nevestno delo v službi, potem se sprašujem, čemu smo priče danes, kajti vemo, da strategija cepljenja ni učinkovita, da bo epidemija, če ne bomo hitro precepili prebivalstva, trajala v nedogled in zdaj smo še izvedeli, da je Slovenija v skupini držav, ki niso naročile cepiva,« je dejal v izjavi prvak LMŠ.Stranka SDS, ki jo vodi Janša, je decembra 2018, ko je Šarec predsedoval vladi, proti njemu vložila ustavno obtožbo. Ta med poslanci sicer ni imela dovolj podpore, da bi prišla do ustavnih sodnikov.