Šarec udaril po NSi: Če bi Jezus njih videl, bi dvakrat premislil, če je vredno iti na križ

V zadnjih tednih je v koaliciji zaznati nekaj napetosti, med drugim ob usklajevanju proračuna in iskanju ministrskih kandidatov. Nekaj ostrih besednih izmenjav pa je sprožil tudi razpis za snemanje vojaške resničnostne oddaje Vojak v akciji, med drugim med ministrom za obrambo Marjanom Šarcem in poslanko Svobode Mojco Šetinc Pašek. Poslanska skupina NSi pa je zahtevala sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ zaradi porabe skoraj dveh milijonov evrov javnih sredstev ministrstva za obrambo za dokumentarno resničnostno oddajo .

Spomnimo, obrambno ministrstvo na javnem naročilu za serijo dobilo dve ponudbi. Družba Akademija Ris, svetovanje je oddala ponudbo v višini 1.949.403 evrov z DDV, Sme kreativna produkcija in Multimedijske storitve Jan Kok pa ponudbo v višini 777.140 evrov z DDV. Ministrstvo je cenejšo ponudbo izločilo kot nedopustno, ker s partnerjem nista oddala zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, zahtevanih referenčnih potrdil pa tudi dokazila, da se bo serija predvajala na televizijskih programih z nacionalnim dosegom ne.

Družba Akademija Ris je v lasti nekdanjega pripadnika specialnih enot Slovenske vojske (SV) Luke Zorenča. Družbo, ki je brez prometa in zaposlenih, je Zorenč prevzel dva meseca pred objavo poziva Morsa, za Večer pa je zatrdil, da ima za predvajanje na televiziji podpisano pismo o nameri, v katerem nastopajo kot zunanji izvajalci.

Kaj si o vsem skupaj misli minister Šarec?

Komisija je zasedala v petek. Obrambni minister je vse očitke o morebitni spornosti razpisa zavrnil, zavrača jih tudi na svojem Facebook profilu, kjer je objavil, kaj si o vsem misli. »Včeraj je farizejska stranka NSi spet skočila na prvo žogo in me povabila na Komisijo za nadzor javnih financ (kjer je mimogrede edina opozicijska stranka in ima večino), da bi mi očitali, kako je s predvidenim projektom oddaje o življenju vojaka vse narobe. Ker njih samo skrbi za javne finance in niti pod razno nimajo drugih ciljev. Napadli so spet s svojim cenenim populizmom, tako kot smo že navajeni,« je na svojem facebook profilu komentiral Šarec.

Šarec v svoji objavi med drugim še piše, da je prav, da ima vsak svoje mnenje. A da če bi vedno »poslušal ljudi, ki na prvo žogo skočijo in rečejo, da je nekaj slabo in se ne splača in podobno, ne bi prišel nikamor.« »Ko bo naslednjič ujma, bo spet na terenu, skupaj z gasilci in Civilno zaščito in bo pomagala na polno. Tudi sam bom vedno zraven, čeprav moram iskreno povedati, da ko se udeležim komisij, ki jih vodi Nova Slovenija in tam poslušam nebuloze, se vprašam, ali je vse skupaj vredno živcev in truda. Če bi Jezus njih videl, bi dvakrat premislil, če je vredno iti na križ,« še razmišlja obrambni minister.