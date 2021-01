Ministra za delo čaka interpelacija, tako se je odzval Janša

Židana ni med podpisniki

Janša: Ne verjamejo v nezaupnico

Nekdanji premier in predsednik stranke LMŠje sporočil, da so v državni zbor vložili interpelacijo zoper ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiInterpelacijo so vložili poslanci iz strank LMŠ, SD, Levica in SAB.Kot je razvidno iz besedila interpelacije ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so jo poslanci vložili iz štirih razlogov. Prvi je ministrova odgovornost za neučinkovito ukrepanje pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa v domovih za starejše. Očitajo mu, da ni pripravil ustreznih zakonskih predlogov in drugih pravnih aktov za zajezitev širjenja virusa na delovnih mestih. Prav tako je po mnenju vlagateljev minister vodil neustrezen dialog s socialnimi partnerji in ni bil odziven ob predlogih določb, ki posegajo v pravice zaposlenih iz delovnega razmerja.V četrti točki pa Ciglerju Kralju očitajo koruptivno in klientelistično ravnanje pri dodeljevanju sredstev prek javnega razpisa ter posledičnega favoriziranja določene nevladne organizacije. Zavod Iskreni, katerega soustanovitelj je bil minister, je bil namreč med 17 organizacijami, ki jim je petčlanska komisija ministrstva na razpisu dodelila sredstva za odpravljanje socialnih stisk v času epidemije.Za uspeh interpelacije je v DZ potrebnih 46 glasov, ki pa jih stranke KUL same nimajo. Po nekaterih informacijah med podpisniki interpelacije ni nekdanjega predsednika SD. Po njegovem mnenju bi si namreč marsikateri minister prej zaslužil interpelacijo kot Cigler Kralj. »Imam pa tudi pozitivno izkušnjo sodelovanja z ministrom Ciglerjem Kraljem, ko sem vložil v proceduro zakon, ki bo res pomagal marsikateremu invalidu. Gre za spremembo zakona o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov. Minister ob tem ni reagiral kot član koalicije proti opozicijskemu poslancu, temveč kot človek, ki želi stvari izboljšati, in to cenim,« je navedel. Na vprašanje, ali to pomeni, da interpelacije ne bo podprl tudi na glasovanju, pa je za STA odgovoril, da je to povezano.Pod interpelacijo tudi ni podpisa poslanca SAB, ki je, kot so že v četrtek pojasnili v poslanski skupini, na dolgotrajnejši bolniški odsotnosti. Četudi so bili povabljeni k sopodpisu interpelacije, pa podpisov niso prispevali poslanci stranke Desus, ki je poleg omenjenih štirih strank povezana v KUL. Vodja poslanske skupineje za STA pojasnil, da interpelacije še niso proučili, odločitev »na vrat na nos« pa niso želeli sprejemati. Zato je pred vložitvijo niso podpisali.Po prepričanju nekaterih iz opozicije bi morala biti kmalu na vrsto za interpelacijo tudi ministrica za izobraževanjeter minister za kulturoNa Twitterju se je na potezo opozicije že odzval tudi premierin zapisal, da je to le dokaz, da KUL ne verjame v nezaupnico vladi. »Ker zakaj bi sicer odstavljali posameznega ministra, če bi verjeli, da bodo zrušili celo vlado?«