Šarec se že ogreva za volitve, to je poslal opozicijskim strankam

Ni dovolj le zmaga nad Janšo

Predsednik stranke LMŠje te dni povabil kolege iz opozicije, da podpišejo skupni dogovor o povolilnem sodelovanju. Ta temelji na treh točkah: normalizaciji Slovenije, oblikovanju vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo, ter dogovor, da mandatarja izbere stranka, ki na volitvah zbere največ glasov. »Le tako bomo dokazali, da mislimo resno in dobro, da bomo kos izzivom in da smo najboljša alternativa,« je zapisal.Predlagal je tudi oblikovanje strokovnih skupin, ki bodo pripravile »skupne programske usmeritve, katerih rdeča nit mora biti dobrobit vseh državljank in državljanov ter Slovenije in ne le posameznikov«, kot prioritetne naloge pa je izpostavil javno zdravstvo, zeleno gospodarstvo, okolju prijazno politiko, digitalno preobrazbo, pokojninski sistem, javni sektor, vrnitev neodvisnosti institucij in depolitizacijo nacionalnovarnostnega sistema.Sklenitev dogovora je predlagal v luči prihajajočih parlamentarnih volitev, »ki morajo pomeniti vrnitev Slovenije v normalnost in vrnitev demokracije, ki s(m)o jo ljudem obljubili, jo krepili in smo jim jo nenazadnje dolžni«. Poziv k podpisu je poslal predsednici SAB, predsednici SDin koordinatorju Levice»Veseli me, da je volja za povezovanje dozorela pri vseh opozicijskih strankah. Na pismo sem Marjanu Šarcu odgovorila s pobudo za skupni sestanek in opozorila na to, da za uspešnost povezovanja ni dovolj le zmaga nad Janšo, ampak večje skupne ambicije za boljše upravljanje države do leta 2030. Predloge za povezovanje sem voditeljem opozicije predstavila že v svojem pismu 30. junija 2021,« se je na pismo odzvala Fajonova.