Šarec se je takole sprehodil čez nov montažni most (FOTO, VIDEO)

Na območjih, ki jih je prizadela naravna nesreča, je ob današnjem dnevu solidarnosti veliko pomoči prostovoljcev, ki tudi deset dni po ujmi dobrodošla pri odstranjevanju naplavin in čiščenju, saj veliko je dela z odpadki. Nadaljuje se tudi vzpostavljanje vodooskrbe in prometnic, saj so zaradi zemeljskih plazov in uničenih cestišč številne ceste še vedno neprevozne.

Slovenska vojska je skupaj z makedonsko zaključila gradnjo montažnega mosta v Mežici, kjer je promet že stekel, pripadniki nemške Zvezne agencije za tehnično pomoč pa most na Prevaljah še zaključujejo, promet pa bo stekel v teku dneva. To sta prva dva montažna mostova na Koroškem po ujmi, odprtja obeh se je udeležil obrambni minister Marjan Šarec, piše STA.

»Danes nam je z nemško enoto THW uspelo vzpostaviti most čez reko Mežo v občini Prevalje. Župan občine Prevalje Matija Tasič je ob tem dejal: »Most povezuje dva bregova, povezuje Evropo in povezuje Slovenijo,« so na twitterju zapisali z Uprave za zaščito in reševanje ter objavili nekaj fotografij.

Za pomoč v Slovenijo je Nemčija poslala Zvezno agencijo za tehnično pomoč, da bi pomagali graditi začasni most na Prevaljah. Veliko delo je naredila tudi Slovenska vojska, saj so postavili montažnega mostu Compact 200 v Mežici.

Čez mežiški most se je sprehodil tudi obrambni minister Marjan Šarec, ki je ob predaji mostu v uporabo na Prevaljah dejal: »Pomoč iz je izjemno učinkovita in za nas zelo pomembna, most bo ponovno povezal oba bregova, pomenil bo izjemno sprostitev prometa. Vsa pohvala ekipi, izjemno so se trudili in z nami zelo dobro sodelovali.«