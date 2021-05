Šarec: Profesorji so mi rekli, da sem neumen kot moški spolni organ (VIDEO)

Za koroško televizijo Kor TV je spregovoril prvak LMŠ, ki je komentiral aktualno dogajanje na slovenskem političnem parketu. Med drugim je dejal, da s trenutno vlado ni zadovoljen. »Aktualna vlada je bila v opoziciji zelo pametna, vse so znali, vse bodo rešili. Vse bo super. No, danes vidimo da ni tako. Če je kakšen plus tega stanja, je to, da ljudje vidijo in bodo na naslednjih volitvah sami presodili, kdo jim je obljubljal gradove v oblakih, kdo pa je realen.« Kot je dodal, si v naslednjem mandatu želi vsaj 25 poslanskih mest, »da bo mogoče sploh kaj narediti«.Nekdanji premier je poudaril, da mu je AGRFT dal vztrajnost, saj so ga prvič na sprejemnih izpitih zavrnili, a je vztrajal in poskusil ponovno. V drugo mu je uspelo. »Kakšen profesor mi je rekel (pa ne samo meni, vsem), da sem neumen kot moški spolni organ,« je dejal in voditeljico pustil brez besed.Celotni pogovor si lahko ogledate.