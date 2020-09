Šarec pravi, da levi preveč komplicirajo, Janša joče od smeha

Marjan Šarec se je ta vikend odzval na očitke, da je pred meseci vrgel puško v koruzo. Kot je zapisal na Facebooku, kot premier ni imel prave priložnosti, saj na volitvah LMŠ ni zmagala, sam pa je nato vodil manjšinjsko vlado. »Priložnost je imel, denimo, Borut Pahor leta 2008, ko je stranka SD zmagala na volitvah s 30. poslanci. Sestavljena je bila večinska vlada, ki pa je že kmalu začela klavrno razpadati in nazadnje razpadla leto dni pred koncem mandata. Priložnost je imel Zoran Janković, ki je zmagal z 28. poslanci, a ni sestavil ne večinske, ne manjšinske vlade. Priložnost je imel Miro Cerar, ki je zmagal s 36. poslanci (šestintridesetimi!). Sestavil je močno večinsko vlado v vseh pogledih (samo z dvema partnerjema), a razvoj dogodkov je znan.«



Šarec pravi tudi, da je danes spet slišati, »kako opozicija spi, nič ne dela, je razklana, sprta, goji medsebojne zamere in ne vem, kaj še vse…Ne vem sicer, kakšen namen in učinek želijo doseči,« je zapisal in dodal, da se na sredinsko levem polu preveč filozofira in dlakocepi. »Tudi to je bil eden od razlogov, zakaj imamo danes vlado Janeza Janše,« je prepričan nekdanji premier.



Janez Janša se je na Twitterju odzval na besede Šarca, da se lahko zaradi njega nova vlada tik tak sestavi, a da le pod pogojem, da se ne bodo dlakocepili in zavedali, da je potrebno v tem trenutku preprečiti najhujše. »Ranjki Pavliha je bil včasih bolj zabaven,« je zapisal Janša in dodal še smeškota, ki joče od smeha.



Zapis Šarca objavljamo v celoti (nelektorirano):



»Besedna zveza leta bo očitno »puška v koruzi«, vsaj tako je slutiti glede na očitke v zvezi z mojim odstopom. Eni in drugi ga izkoriščajo za svoje interpretacije, ki jih je toliko, kolikor je interpretov. Besedna zveza »Šarec je imel priložnost« pa tudi kotira precej visoko. Vse to pa so seveda zelo površna opažanja, brez truda razumeti dejansko situacijo.



Priložnost je imel, denimo, Borut Pahor leta 2008, ko je stranka SD zmagala na volitvah s 30. poslanci. Sestavljena je bila večinska vlada, ki pa je že kmalu začela klavrno razpadati in nazadnje razpadla leto dni pred koncem mandata. Priložnost je imel Zoran Janković, ki je zmagal z 28. poslanci, a ni sestavil ne večinske, ne manjšinske vlade. Priložnost je imel Miro Cerar, ki je zmagal s 36. poslanci (šestintridesetimi!). Sestavil je močno večinsko vlado v vseh pogledih (samo z dvema partnerjema), a razvoj dogodkov je znan.



Stranka LMŠ na volitvah 2018 ni zmagala, temveč je dosegla 2.mesto med strankami v DZ. Ko je bilo jasno, da Janez Janša ne bo oblikoval vlade, smo to možnost dobili mi, vendar je bilo tudi kmalu jasno, da bo to vlada z veliko partnerji in zunaj koalicijsko stranko Levica. Skratka, vlado smo sestavili, da bi preprečili stanje, ki ga imamo danes. V nasprotnem primeru bi tako vlado imeli že leta 2018. To ponavljam ves čas, a to nekaterim še vedno ni jasno. Še kar nabijajo in nabijajo od tod do večnosti in nazaj.



Danes pa spet poslušamo, kako opozicija spi, nič ne dela, je razklana, sprta, goji medsebojne zamere in ne vem, kaj še vse…Ne vem sicer, kakšen namen in učinek želijo doseči, a dejstvo je, da se na sredinsko levem polu preveč filozofira in dlakocepi. Tudi to je bil eden od razlogov, zakaj imamo danes vlado Janeza Janše.



Pred 100 dnevi sem zapisal, da bi bili pripravljeni podpreti prehodno vlado brez političnih liderjev. Do danes ni nobenega imena, zato je več kot jasno, da bi bila morebitna vlada politična, torej sestavljena iz vrst politike. Kar pa pomeni, da je relevanten odstotek, dosežen na volitvah 2018 in glede na to se pač razdelijo vloge. Seveda pa to tudi pomeni, da se ne gremo več nobenih eksperimetov s kakšno manjšinsko zgodbo in zunaj vladno podporo, temveč morajo vsi sodelujoči prevzeti ministrstva in s tem odgovornost!



Skratka, če se strinjamo, da obstoječe stanje ni dobro, ga zamenjajmo in normalizirajmo, če pa ni dovolj hudo, lahko še naprej ostajamo na ravni kompliciranja in filozofskih debat.



Jasno pa je, da je vse to račun brez krčmarja, če sedanje stranke, partnerice SDS menijo, da z obstoječim stanjem ni nič narobe. A to vedo samo oni, mi o tem težko sodimo.

Naredite si prijetno soboto!«