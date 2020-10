Šarec o tehničnem mandatarju: Čudežnega odrešenika še nismo dočakali

V opozicijskih LMŠ, SD, Levica in SAB so na novinarski konferenci ponovili nasprotovanje vladni nameri o združitvi regulatorjev pod dve agenciji. Enotni so, da gre pri tem za poskus političnega prevzema neodvisnih institucij in nastajanje avtokratskega nadzornega sistema. Kot poudarjajo, bodo storili vse, da to preprečijo.



Marjan Šarec je v 24ur zvečer izrazil prepričanje, da si vlada želi podrediti vse sisteme in podsisteme. Poskus združitve agencij je po njegovem mnenju »krotenje neposlušnih direktorjev«. Prepričan je, da tej vladi ni moč več verjeti.



Na vprašanje, ali so v opoziciji že bližje predlogu za morebitnega mandatarja in oblikovanju alternativne vlade, je Šarec ponovil, da je pripravljen podpreti tehničnega mandatarja, torej da predsedniki strank ne bi prevzeli vodenja vlade. »Čudežnega odrešenika še nismo dočakali.«