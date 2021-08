Šarec ni vedel, da ga že snemajo? Poglejte, kaj je dejal novinarju (VIDEO)

Predsednik LMŠje zgodaj popoldne v parku ob državnem zboru spregovoril o aktualnem političnem dogajanju. Še pred začetkom snemanja je malce poklepetal s predstavniki sedme sile. Za novinarja nacionalke je v šali dejal, da bo gotovo zamudil. Ko pa jegovoril po telefonu, je njegove novinarske kolege vprašal, medtem ko je njega premeril od glave do pet: »A so nastreljali?«Šarec je pogoje za sodelovanje v prihodnjih koalicijah, ki jih je minuli vikend postavil Janša , komentiral v obliki šolske prispodobe. »To je nekako tako, kot da bi največji pretepač in zdrahar v razredu postavil pogoje, kdo lahko sedi z njim v klopi, se ga pa vsi izogibajo.«