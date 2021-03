Šarec: Nekateri so pričakovali, da bo Janša čudežno rešil svet in Slovenijo

Janez Janša in Marjan Šarec. FOTO: Zajem Zaslona

Mineva eno leto od nastopa vlade Janeza Janše . In na novinarski konferenci ob obletnici je premier razložil zakaj je vlada, ki ni bila zrušena, odstopila. Po njegovih besedah je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opravila nadzor v Slovenji glede pandemije, ugotovitve pa so bile po besedah janše relativno slabe. WHO je dal tudi predloge za izboljšave, a naj ne bi bilo storjeno nič in Janša je zato okrvil predvsem prejšnjo vlado Marjana Šarca.Preberite še:Bivši premije se je ob obletnici Janševe vlade oglasil na družabnem omrežju. Tako Marjan Šarec meni, da so nekateri od trenutne vlade pričakovali, da bo "njen predsednik čudežno rešil svet in domovino". A kot pravi, se to ni zgodilo, saj je število mrtvih zaradi koronavirusa visoko, država je zadolžena, a kot pravi je pozitivna ena stvar. "Pozitivno so se zvišale samo številke na bančnih računih vojnih dobičkarjev, " je kritičen nekdanji premier.Šarec se je odzval tudi na obtožbe, da je njegov odstop z mesta predsednika vlade povzročil negativne posledice v boju z krizo. Pravi, da bi vlada v vsakem primeru padla in to v kratkem času."Brez glasov v DZ se pač ne da vladati. Za ponovno glasovanje ob vetu Državnega sveta pač potrebuješ 46 glasov. Opozicija z SDS na čelu zagotovo ne bi sodelovala. Pa če se na glavo postavite.", je razložil Šarec.