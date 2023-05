Šarec: Morala vojske je na visoki ravni

Morala oboroženih sil je po besedah obrambnega ministra Marjana Šarca na visoki ravni, saj se je po dolgih letih brez vlaganj začel nov cikel investicij. Potekajo tudi procesi zaposlovanja, je poudaril ob robu slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske (SV) v okolici arene Stožice, ki se je je po ministrovih besedah udeležilo veliko ljudi.

Letos dan poteka pod sloganom Srce, ki bije pod uniformo, bije za Slovenijo. FOTO: Jure Eržen, Delo

Dan Slovenske vojske, ki je sicer 15. maja, ko se je leta 1991 začela uriti prva generacija nabornikov, je po Šarčevih besedah eden treh najpomembnejših slovenskih praznikov. SV je ponosna naslednica teritorialne obrambe in vseh, ki so se v preteklosti borili za to, da živimo v lastni svobodni državi, je dejal.

Šarec je spomnil

Letos dan poteka pod sloganom Srce, ki bije pod uniformo, bije za Slovenijo. Šarec je spomnil, da SV ohranja mir, si prizadeva za odvračanje v okviru zveze Nato in državljanom sporoča, da so vrednote kot so domoljubje, tovarištvo, prijateljstvo in kolektivni duh za doseganje ciljev, vrednote, ki jih morajo graditi vsi.

Robert Glavaš. FOTO: Foto: Jure Eržen, Delo

Program dneva SV se je ob 10. uri začel z otroškimi delavnicami, nadaljeval pa se je s predstavitvami več kot 20 enot SV in 50 poklicev, ki delujejo v njeni sestavi. Del teh enot je za občinstvo pripravil tudi dinamične predstavitve, kot so delovanje zvez, vertikalni manever, postavitev lahkega protiletalskega raketnega sistema stinger, blokada objekta, nadzor iz zraka in oskrba ter izvlek ranjenca.

Organizacija, ki dela za ljudi

Načelnik generalštaba SV Robert Glavaš je dodal, da so s slovesnostjo želeli prikazati vse investicije, ki jih lahko SV v bližnji prihodnosti pričakuje. Ob tem je prepričan, da so državljani v SV prepoznali organizacijo, ki dela za ljudi.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Črt Piksi

Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar pa je izrazila željo, da bi se za plemenit poklic vojaka odločilo več fantov in deklet, saj da je SV v mednarodnem okolju zelo spoštovana. »Kamorkoli pridem, pohvalijo naše vojake in častnike,« je poudarila.

»Bila sem že na več predstavitvah SV, ampak toliko tehnike na enem mestu še nisem videla,« je dodala Pirc Musar.