Šarec bi šel v Bruselj! V Svobodi predstavili listo kandidatov za evropske volitve

Gibanje Svoboda je na festivalu stranke predstavilo kandidate za evropske volitve. Med njimi so direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo, ki naj bi se mu obetalo tudi prvo mesto na listi, evropska poslanka Irena Joveva, obrambni minister Marjan Šarec in državni sekretar v kabinetu premierja Vojko Volk.

Marjan Šarec in Maša Kociper. FOTO: Črt Piksi, Delo

Na današnjem dogodku stranke ob Zbiljskem jezeru, ki se ga udeležuje nekaj več kot 1000 članov in simpatizerjev največje vladne stranke Gibanje Svoboda, so se predstavili kandidati, na katere bo stranka premierja Roberta Goloba stavila na junijskih volitvah poslancev v Evropski parlament.

Vrstnega reda kandidatov na listi v Svobodi še niso razkrili. Kandidatno listo morajo potrditi še organi stranke.

Jasno pa je, da bo bodo mesta na njej zasedli kandidati, ki so se v zadnjih tednih že omenjali v javnosti. Na listi bodo ob že omenjenima direktorju postojnske porodnišnice Merlu in evropski poslanki Jovevi še poslanci Svobode Janja Sluga, Tamara Vonta in Uroš Brežan, predsednik strankinega podmladka Matej Grah, minister za obrambo Šarec ter državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk in Maša Kociper.

Kandidat Svobode za evropskega komisarja pa je nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel.