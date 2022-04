Šarec ali Tonin? Hojs, Bulc ali Jonas Žnidaršič? Mesec ali Golob?

Kaže, da se v več okrajih obetajo zanimivi boji med predsedniki in vidnimi člani strank. Predsedniki parlamentarnih strank bodo večinoma kandidirali v istih okrajih kot pred štirimi leti, za mnoge so to tudi domači okraji.

Aktualni premier in predsednik SDS Janez Janša bo že tradicionalno kandidiral v volilnem okraju s sedežem v Grosuplju, pa tudi v sosednjem okraju v Ivančni Gorici.

Predsednik NSi Matej Tonin se bo v Kamniku pomeril s prvakom LMŠ Marjanom Šarcem in šolsko ministrico Simono Kustec, v okraju Kranj 3 pa se bo za glasove volivcev boril ob poslancu SDS Branku Grimsu. Predsednik Konkretno Zdravko Počivalšek pa bo kandidiral v okraju Šmarje pri Jelšah.

Oči bodo po pričakovanjih uprte tudi v volilni okraj Ljubljana Center, kjer bosta svoje moči med drugim pomerila prvaka strank Levica in Gibanje Svoboda, Luka Mesec in Robert Golob. Slednji bo kandidiral tudi v okraju Ljubljana Šiška 1, kjer bodo kandidirali tudi poslanka SDS Mojca Škrinjar, novinar Blaž Zgaga (SD), sopredsednica stranke Vesna Urša Zgojznik in predsednik Naše prihodnosti Ivan Gale, ki bo sicer kandidiral tudi v okraju Ljubljana Šiška 2.

Tam bosta volivce nagovarjali tudi predsednica SD Tanja Fajon in vodja poslancev SAB Maša Kociper.

Predsednica parlamentarne SAB Alenka Bratušek bo tako kot pred štirimi leti na volitvah nastopila v dveh od treh kranjskih volilnih okrajev, predsednik DeSUS Ljubo Jasnič bo barve svoje stranke zastopal v Ilirski Bistrici, prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti pa v Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah.

Zanimivi boji v Ljubljani, Kopru in Novi Gorici

Več obrazov iz sveta politike se bo pomerilo tudi v okraju Ljubljana Bežigrad 2, in sicer sopredsedujoči stranki Vesna Uroš Macerl, aktualni poslanki Levice Nataša Sukič in Violeta Tomić, ki se sicer za ponovni mandat poteguje na skupni listi strank Naša prihodnost in Dobra država.

V tem okraju bodo kandidirali še poslanec LMŠ Jani Möderndorfer, izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak (Gibanje Svoboda), nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Angelika Mlinar (SAB), državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc (NSi) in nekdanji minister za evropske zadeve in član Evropskega računskega sodišča Milan Martin Cvikl (SD).

V okraju Nova Gorica 2 bosta kandidirala nekdanji novogoriški župan Matej Arčon (Gibanje Svoboda) ter poslanec in podpredsednik SD Matjaž Nemec. V isti volilni enoti se bosta v okraju Ajdovščina pomerila minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec (NSi) in poslanka SDS Eva Irgl.

V prvem koprskem okraju se bosta za glasove volivcev potegovala Boris Popovič, prvak istoimenske liste, in vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec.

Zanimiv bo tudi boj v okraju Ljubljana Vič - Rudnik 3, kjer bodo kandidirali nekdanji minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Jožef Peter Česnik (SAB), notranji minister Aleš Hojs (SDS), igralec in voditelj Jonas Žnidaršič (SD), nekdanja evropska komisarka in podpredsednica stranke Naša prihodnost Violeta Bulc in predsednik Domovinske lige Bernard Brščič.

Slednji bo kandidiral tudi v okraju Ljubljana Vič - Rudnik 4, kjer se bodo za glasove volivcev med drugim borili še zunanji minister Anže Logar (SDS), predsednik DS Alojz Kovšca (Povežimo Slovenijo) in poslanec SD Gregor Židan.

Vodja poslancev NSi Jožef Horvat pa se bo v domačem okraju Lendava pomeril s svojim soimenjakom Jožefom Horvatom, ki v tem okraju zastopa barve Naše dežele. Predsednica slednje Aleksandra Pivec bo kandidirala v Ormožu.