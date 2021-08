Šarčeva pobuda: Fajonova in Mesec navdušena, Bratuškova začudena

Prvak LMŠ Marjan Šarec poziva SD, Levico in SAB k podpisu dogovora o povolilnem sodelovanju. Predlaga tri točke: »normalizacijo Slovenije«, sestavo vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo, in dogovor, da mandatarja izbere stranka z največ glasovi na volitvah. V SD in Levici potezo pozdravljajo, v SAB ob tem Šarcu očitajo soliranje.



Šarec je dopis, v katerem poziva k sklenitvi dogovora o povolilnem sodelovanju, poslal predsednici SAB Alenki Bratušek, predsednici SD Tanji Fajon in koordinatorju Levice Luki Mescu.



Predlaga sklenitev dogovora v luči prihajajočih parlamentarnih volitev, ki morajo po njegovih navedbah pomeniti »vrnitev Slovenije v normalnost in vrnitev demokracije, ki s(m)o jo ljudem obljubili, jo krepili in smo jim jo ne nazadnje dolžni«.



»Le tako bomo dokazali, da mislimo resno in dobro, da bomo kos izzivom in da smo najboljša alternativa,« meni Šarec. Zdaj je po njegovem mnenju čas, ko morajo »stopiti skupaj, besede zamenjati za dejanja, interese za korake«.



Šarec predlaga »normalizacijo Slovenije, vrnitev k ustavnim temeljem in vrednotam, ki so nas osamosvojile in pripeljale v EU«, ter oblikovanje skupne vlade, ki bo močna in trdna, brez strank in posameznikov, ki sodelujejo z vlado Janeza Janše in jo podpirajo. Predlaga še, da na volitvah nastopijo s svojimi kandidatnimi listami, z lastnimi programi, a s skupnimi programskimi izhodišči in ob jasni predpostavki, da bo mandatarja izbrala tista stranka, ki bo na parlamentarnih volitvah prejela največ glasov.



Predlaga tudi oblikovanje strokovnih skupin, ki bodo pripravile »skupne programske usmeritve, katerih rdeča nit mora biti dobrobit vseh državljank in državljanov ter Slovenije, in ne le posameznikov«. Po njegovih navedbah bi se morali posvetiti javnemu zdravstvu, prehodu k zelenemu gospodarstvu, okolju prijazni politiki, digitalni preobrazbi, pokojninskemu sistemu, javnemu sektorju, vrnitvi neodvisnosti institucij in depolitizaciji nacionalnovarnostnega sistema. SD in Levica za dogovarjanje Odziv opozicijskih partneric je različen. Predsednico SD Tanjo Fajon veseli, da je volja za povezovanje dozorela pri vseh opozicijskih strankah. Na Šarčevo pismo je odgovorila s pobudo za skupni sestanek in opozorila na to, da za uspešnost povezovanja ni dovolj le zmaga nad Janšo, ampak večje skupne ambicije za boljše upravljanje države do leta 2030.



V SD ocenjujejo, da za uspešnost povezovanja niso dovolj minimalne zaveze, ki jih je Šarec strnil v predlog treh točk, ampak močna skupna ambicija, da spremenijo Slovenijo in jo pripravijo na številne izzive na socialnem, gospodarskem, podnebnem in okoljskem področju. »Ne pozabimo, da vzpon skrajnih desnih politik omogoča razočaranje nad tem, da zmerne in levosredinske vlade niso bile sposobne uresničiti pričakovanj ljudi in potreb naše skupnosti,« je zapisala Fajonova. Spomnila je, da je predloge za povezovanje voditeljem opozicije predstavila že v svojem pismu 30. junija 2021.



Po besedah podpredsednika SD Matjaža Nemca tako Šarčev predlog vidijo kot nadgradnjo pobude Fajonove. V izjavi medijem je ocenil, da doslej vsaj v javnem izražanju ni bilo moč čutiti takšne Šarčeve odločnosti za povezovanje. Za SD pa je ključno, da te stranke sodelujejo pred volitvami.



V Levici Šarčevo pobudo pozdravljajo, navedeno je blizu tudi njihovim prepričanjem. Nekaj dodatnih predlogov bodo podali na sestanku opozicije, so napovedali v pisnem odzivu. Navedli so, da so vedno zagovarjali pred- in povolilno sodelovanje strank trenutne opozicije, saj po njihovem mnenju le tako lahko rešijo državo »iz primeža skorumpirane oblasti Janeza Janše, ki spodkopava temelje demokratične ureditve pri nas«. Opozicija mora po ocenah Levice »predstaviti jasno vizijo za Slovenijo in se zavezati, da ne bo nadaljevala škodljivih politik – ne trenutne ne prejšnjih vlad«. Pri Bratuškovi se čudijo

V SAB pa so po navedbah generalnega sekretarja Jerneja Pavliča presenečeni nad Šarčevo pobudo, saj so se predstavniki strank opozicije na zadnjem skupnem sestanku pred poletjem dogovorili, da delo in nadaljnje skupne aktivnosti nadaljujejo septembra.



»Poteza je torej v nasprotju z dogovorom, zato na tem mestu poudarjamo, da sta za uspešno sodelovanje v prihodnje potrebna zlasti timski duh in spoštovanje danih zavez. Državljanom moramo pokazati, da v Sloveniji resnično obstaja politična alternativa aktualni vladi, česar pa z neusklajenim delovanjem zagotovo ne bomo dosegli,« je opozoril Pavlič.



Napovedal je, da bo SAB po naslednjih volitvah sodelovala z vsemi, ki so blizu njihovim socialno-liberalnim vrednotam in temeljnemu programu SAB. »To zagotovo niso stranke, ki so trenutno na oblasti, so pa to lahko nove stranke, ki jih napovedujejo nekateri. Če bo seveda njihov program skladen z vrednotami SAB,« je pojasnil.

