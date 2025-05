Sanje so se uresničile, Matic je zmagal. 2 milijona evrov smo zbrali za dečka

Mali borec Matic, za katerega so v Društvu Viljem Julijan s pomočjo celotne Slovenije pred kratkim zbrali dobra dva milijona evrov za zdravljenje z gensko terapijo, je že v ZDA, kjer bo kmalu prejel to težko pričakovano zdravilo.

Šele zdaj si lahko dokončno oddahnemo, za nami so res zelo zahtevni, a hkrati zelo lepi meseci.

Osemletnik ima duchennovo mišično distrofijo, hudo in redko genetsko bolezen, ki povzroča propadanje mišic, od prejšnjega tedna s starši že v bolnišnici Nemours v Orlandu na Floridi. Tam je takoj po prihodu opravil laboratorijski test, zdaj pa na podlagi izvidov že dobil dokončno potrditev, da lahko prejme gensko terapijo elevidys.

»Težko je opisati naše občutke velikanskega veselja in sreče. Čeprav smo v zadnjih mesecih naredili vse, da smo Matica varovali pred okužbami, smo bili vseeno malo na trnih. Matic je sicer ta test opravil že lansko jesen, ko smo ga prvič odpeljali v ZDA, vendar ga je bilo treba ponoviti, ker je vmes minilo kar veliko časa. Navdušeni in presrečni smo. Naše sanje so se uresničile, Matic je zmagal. Šele zdaj si lahko dokončno oddahnemo, za nami so res zelo zahtevni, a hkrati zelo lepi in srčni meseci. Ob tem se želiva še enkrat z vsem srcem do zvezd in nazaj zahvaliti vsem ljudem, ki so prispevali donacijo za Matica in ki so s svojo veliko srčnostjo omogočili, da smo tik pred tem, da bo naš fant prejel zdravilo, ki ga nujno potrebuje in ki je edino upanje za njegovo prihodnost,« pravita Tadej in Živa.

Bolezen povzroča nezaustavljivo odmiranje mišic, zato lahko bolniki že pri starosti 10 let ostanejo prikovani na invalidski voziček. Tako je bil čas za Matica izrednega pomena, saj se sčasoma izgubijo še druge gibalne sposobnosti in postanejo praktično paralizirani od vratu navzdol. Ker bolezen prizadene tudi dihalne mišice in srčno mišico, imajo bolniki vse večje težave s srcem in dihanjem, zato zaradi bolezni izgubijo bitko nekje po 20. letu starosti. Lani so v ZDA za vse otroke odobrili prvo gensko zdravilo elevidys za to bolezen, ki pa v EU še ni odobrena, kar pomeni, da je na voljo samo samoplačniško.