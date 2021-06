Nevarnost nad Slovenijo: preverite, za katere dele gori alarm

Na severu Slovenije je povečana nevarnost toče. FOTO: Arso

Temperatura slovenskega morja se giblje okoli 22 stopinj Celzija. FOTO: Monkeybusinessimages, Getty Images

Napoved za naslednje dni. FOTO: Arso

Pred nami je še nekaj dni, ko se v popoldanskih urah še lahko pojavijo plohe in nevihte, nato pa po napovedih vremenoslovcev prihaja bolj stanovitno vreme. Temperature se bodo povzpele do 30 stopinj Celzija.Danes bo po večini sončno, tu in tam bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Trenutno je najvišji alarm zaradi nevarnosti toče prižgan za Gorenjsko in Koroško regijo.Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso). V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Razmeroma pogosto se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.V petek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe ali nevihte. Verjetnost padavin se že ob koncu tedna močno zmanjša, suha bo tudi prva polovica prihodnjega tedna. »Končno. Kosci nabrusite kose,« so ob napovedi bolj suhega vremena komentirali pri Arsu.V soboto bo več sončnega vremena, popoldanske nevihte bodo manj verjetne. Od nedelje do petka kaže na večinoma sončno poletno vreme, verjetnost popoldanskih neviht bo zelo majhna. Najvišje dnevne temperature se bodo približale 30 stopinjam, obljubljajo vremenoslovci.