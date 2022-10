Sanja Lončar: Slovenci živimo v raju, o katerem Američani samo sanjajo

Deluje kot predavateljica, publicistka, urednica, novinarka in raziskovalka, že od leta 2005 pa vodi največje nevladno informacijsko središče Zazdravje.net. Sanja Lončar je hkrati sopredsednica društva samooskrbni.net ter urednica in soavtorica 23 knjižnih uspešnic, katerim se bo kmalu pridružila še ena. Ima širok spekter znanj s področja zdrave prehrane, spopadanja z boleznimi, samooskrbe in delovanja prehranskega sektorja. V intervjuju nam je podala nekaj napotkov, kako poskrbeti za optimalno delovanje imunskega sistema, s katerimi živili ga je dobro podpreti ter razložila, kaj se nam na področju oskrbe s hrano obeta v prihodnje.

Ko sva se dogovarjali za intervju, ste omenili, da ste zadnje tedne polno zasedeni s pripravo vaše nove knjige, ki bo izšla v kratkem. Nam lahko zaupate njen naslov in katere tematike bodo v njej obravnavane?

Naslov knjige je Samooskrbna shramba. Veliko smo se že ukvarjali s tem, kako več pridelati, zdaj pa ugotavljamo, da se veliko ljudi, posebej v tem letu, ki nas je obdarilo z obilnim pridelkom, sprašuje, kako vse to shraniti, še posebej, če želimo živila ohraniti za več let. Raziskali smo vse metode in mite ter prišli do tega, kateri so najbolj zdravi načini shranjevanja. Knjiga se tako nanaša na fermentacijo, presno vlaganje, vlaganje s čim manj termične obdelave itd., zato mislim, da bo zanimiva za Slovence, ki smo precej vrtičkarsko usmerjeni.

Preberite intervju na Onaplus.si