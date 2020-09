Sandijev som je ribiška sedmica

Na severovzhodu države je očitno zelo veliko rib, ki spadajo med trofejne in jih strastni ribiči z zadovoljstvom čakajo tudi več ur ali dni. To se je potrdilo v minulih dneh na ribniku Radehova pri Lenartu v Slovenskih goricah. Ribič Sandi Sever iz Slovenske Bistrice je ob pomoči 31-letnega sina Valentina po hudem boju namreč ujel rekordnega soma, težkega 92 kilogramov in dolgega 242 centimetrov.Ker večina največkrat ni pripravljena na uradno merjenje in tehtanje tako težkih kapitalcev pred pričami in jih po fotografiranju spusti nazaj v vodo, je težko z gotovostjo reči, ali gre za nov slovenski rekord, vsekakor pa gre za ...