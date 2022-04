Sandi Češko se vrača, napovedal je hitre spremembe

Sandi Češko je od skladov, ki jim je pred leti prodal Studio Moderna, tega kupil nazaj, poročajo danes Finance. Cena posla ni znana, je pa Češko dejal, da je ogromno sinegrij med novo in originalno naložbo, ter napovedal še večjo revolucijo pri ležiščih in njihovi distribuciji.

Češko je Studio Moderna leta 2019 prepustil skupini, ki se ukvarja s televizijsko in spletno prodajo v kombinaciji s prodajo v trgovinah. Ti so se nedavno odločili za popoln izstop. Finance ob tem dodajajo, da čas za izstop ni bil dober, ker je Studio Moderna zelo prizadela vojna v Ukrajini in sankcije proti Rusiji, saj oba trga prinašata pomemben delež prihodkov, lani skupaj skoraj 12 odstotkov. V transakcijo sta vključena oba trga in tudi spletna stran licila.si. Češko je že napovedal spremembe, in to tudi hitre, a ni razkril, kakšne.

Češkov imperij ima več kot 240 fizičnih trgovin in 16 distribucijskih centrov. Deluje v več kot 30 državah, njegov največji trg je Slovaška, kjer je ustvaril 15,5 odstotka prihodkov. Približno desetino prihodkov ustvarijo na Češkem in v Romuniji, v Sloveniji pa štiri odstotke prodaje.