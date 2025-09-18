Sanacija besnenja narave bo trajala mesece, posnetki posledic pa osupnejo (FOTO)

Med torkovim neurjem so posredovali številni gasilci, včeraj so sanirali škodo. Učenci Osnovne šole Drska vsaj še danes brez pouka.
Prizori iz Novega mesta so bili kot iz filma. FOTO: Neurje.si
V Novem mestu so včeraj še odpravljali posledice neurja s točo, ki je v torek, ravno med vladnim obiskom, tam povzročilo veliko škode. Gasilci so se sredi dneva ukvarjali s še zadnjimi 40 prijavljenimi dogodki od 215. V dvorani Leona Štuklja so začeli izsuševanje parketa, na Osnovni šoli Drska pa so odstranjevali namočeno izolacijo. Učenci te šole bodo imeli danes športni dan, v šolskem centru pa bo medtem že stekel pouk. V sredo je v intervencijah sodelovalo 150 gasilcev, včeraj jih je bilo na delu 70.
150 gasilcev je bilo na terenu.
Zalita dvorana
V neurju, ki je v torek popoldne zajelo ...