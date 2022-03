Samsung Galaxy S22 Ultra: prišel in presenetil

Tipkovnice in drsenje po zaslonu so skoraj popolnoma izrinili pisanje z roko, ki pa ima izredni pomen za naše možgane. Pisanje z roko vzpodbuja številne centre v možganih, igra veliko vlogo pri razvoju otrok, pri odraslih pa ugodno vpliva na kratkoročni in delovni spomin, saj moramo pri tem poleg glasovne analize in priklica oblike ustrezne črke to črko tudi zapisati.

