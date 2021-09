Šampanjska sablja za 50 let

Še posebno je bilo veselo ob obisku stanovskih kolegov, članov Slovenskega reda vitezov vina.

V vasici Komarnica v Slovenskih goricah, kjer živi le okoli 40 ljudi, je bilo v minulih dneh kar veselo. Na naslovu Komarnica 4, kjer domuje družinsko podjetje Gostinstvo in turizem Breznik, ki se že več kot 15 let ukvarja z gostinstvom, turizmom in vinogradništvom, je slavil gospodar, srečal je abrahama. Svojci, prijatelji, sosedje so mu voščili, še posebno veselo pa je bilo, ko so ga obiskali stanovski kolegi, člani Slovenskega reda vitezov vina, omizje za Pomurje, ki spada med najbolj dejavna od vseh osmih omizij v Sloveniji. Na tradicionalnem srečanju ob okroglem življenjskem jubileju so vitezi poleg pogovora o dozorevanju grozdja in priprave na novi vinski letnik glavno pozornost seveda namenili gostitelju Damijanu ter mu zaželeli še veliko ustvarjalnih, uspešnih, veselih in zdravih let. Konzul in tajnik omizjainsta mu čestitala tudi v imenu preostalih članov in članic (v omizju jih je skupaj 20, op. p.) ter mu izročila prav posebno darilo: sabljo za sekanje (odpiranje) šampanjskih steklenic. To je v omizju običaj za vse abrahamovce.Potem so nazdravili z najboljšo kapljico, penečimi se in tihimi vini, ki jih v Breznikovi kleti ne manjka. Družina se ukvarja z vinogradništvom, vinarstvom, gostinstvom in turizmom; tam živijo mama, ki je glavna v kuhinji, njen mož in sin, vinski vitez Damijan in vinski vitez pripravnikter hčerka, bivša vinska kraljicas partnerjem, ki je gastronom, sommelier 1. stopnje in eden od organizatorjev Vinskih brbončic in Festivala vin Osrednjih Slovenskih goric. Družina Breznik se sicer s turizmom in vinogradništvom ukvarja že vse od leta 1995, od 2006. pa uspešno vodi turistično kmetijo. Znani so po gostoljubju, domači in sveži kulinariki ter odličnih vinih, v unikatni vinski kleti na sredi kraljuje majolika.Da sta jima bili vinogradništvo in vinarstvo položeni v zibko, Breznikova, ki sta vse to zgradila na Zinkini domačiji, ne moreta reči. Damijan, ki prihaja iz Svete Ane, in Zinka sta se vsega priučila, predvsem iz želje ustvariti nekaj več.