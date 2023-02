Samotno življenje naše odlične slikarke: Po krivem je bila prezrta

Elda Piščanec je slovenska slikarka, grafičarka in kiparka, ki se je kasneje v življenju ukvarjala tudi z glasbo; s solo petjem in igranjem inštrumentov. Ker ji naštete dejavnosti niso prinesle dovolj zaslužka, je delala tudi kot likovna pedagoginja. Rodila se je v premožni družini, ki pa je kasneje doživela bankrot. Kljub temu, da je Eldi več let dvoril mladi zdravnik, do katerega tudi sama ni bila ravnodušna, se je odločila za samsko življenje, ki naj bi ji po njenem mnenju ponujalo najboljše pogoje za ustvarjalnost. V svoji karieri je naslikala okoli 500 del.

