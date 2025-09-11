Samohodni obiralnik grozdja lahko nadomesti 60 trgačev (FOTO)

V zadnjih letih se tudi med slovenskimi vinogradniki pospešeno širi strojna trgatev grozdja, ki se opravlja s samohodnimi ali vlečenimi obiralniki grozdja. Nekateri tem strojem pravijo tudi kombajni za grozdje. Samohodni obiralnik grozdja lahko nadomesti 60 trgačev.

Med ponudniki strojev za obiranje grozdja je tudi koprski Ascon, d. o. o., ki ima v prodajnem programu francoske obiralnike grozdja pellenc. Med prvimi uporabniki strojne trgatve pri nas je podjetje Vinakoper, d. o. o., ki ima štiri obiralne stroje, s katerimi poberejo več kot 70 odstotkov svojega grozdja. Na kratko pa bomo predstavili njihovo zadnjo pridobitev – samohodni obiralnik grozdja pellenc optimum XL 60.

Ob obračanju na koncu vrste se sprednja kolesa lahko zavijejo do 95 stopinj. Ob tem pa se zadnje notranje kolo zavrti nazaj. To omogoča izredno majhen radij obračanja stroja.

Delovni sklop za obiranje omogoča trganje grozdja, transport pobranega do rezervoarjev, vmesno čiščenje, pecljanje in sortiranje.

Oprijem in stabilnost

Sestavljen je iz dveh večjih sklopov. Prvi namenjen vožnji, drugi pa obiranju grozdja. Če ta drugi sklop demontiramo z nosilnega ogrodja, lahko namestimo na nosilni del (vozni del) kakšne druge delovne priključke (npr. večredni pršilnik).

Samohodni obiralnik grozdja nadjaha vrsto vinske trte in s sklopom za obiranje opravi »trgatev«.

Pellenc optimum XL 60 ima vgrajen šestvaljni Perkinsov motor s 175 KM. Emisije ustrezajo najnovejši oziroma trenutni stopnji 5. Pri maksimalni vozni hitrosti 25 km/h (transportu po cesti) ima motor 1600 vrtljajev na minuto. Pri samem obiranju grozdja pa so lahko še nižji. Stalni štirikolesni pogon in protizdrsni sistem TPI 2 zagotavljata odličen oprijem in stabilnost tudi na zahtevnem terenu. Napredni sistem easy power samodejno prilagaja vrtljaje motorja glede na potrebe. V ECO načinu se poraba goriva zmanjša do 10 odstotkov, kar prispeva k večji stroškovni učinkovitosti.

Okretnost v vseh smereh

Sistem easy turn 95° pri obračanju stroja na koncu vrste omogoča zavijanje sprednjih koles do 95 stopinj. To skupaj s kratko medosno razdaljo in samodejnim obratom notranjega zadnjega kolesa v drugo smer (nazaj) zagotavlja izjemno majhen obračalni krog in vrhunsko okretnost v vseh razmerah. Obiralnik grozdja optimum se tako dobesedno obrača na mestu, kar mu omogoča neposreden prehod iz ene vrste v drugo – brez zapletenih manevrov ali izgube časa. Obračalni radij je od 2,9 do 3,8 metra (odvisno od modela).

Stalni štirikolesni pogon in protizdrsni sistem zagotavljata odličen oprijem in stabilnost tudi na zahtevnem terenu.

Pretresala stresajo trto. Zrele jagode padejo z grozda in pristanejo na lovilnih pladnjih, od koder gredo na transportno-prebiralne trakove.

Pellencov obiralnik grozdja lahko deluje v vinogradih, kjer je medvrstna razdalja vinske trte večja od poldrugega metra. Spravilo grozdja lahko izvaja po vertikali do 35-odstotnega nagiba. Pri bočnem nagibu pa obvladuje do 30-odstotne nagibe. Ima hidravlični sistem za izravnavo obiralnika do 70 cm. V kabini obiralnika je tudi prikazovalnik odstotka nagiba.

Sklop za obiranje grozdja

Delovni sklop za obiranje grozdja omogoča samo trganje grozdja, transport pobranega grozdja do rezervoarjev, vmesno čiščenje, pecljanje in sortiranje. Sklop za obiranje grozdja omogoča samodejno poravnavo glede na samo vrsto vinske trte tako vzdolžno kot po višini. Nastavljiva pretresala easy smart so nameščena v parih; lahko imamo od 5 do 11 parov. Stresajo trto, zrele jagode odpadejo z grozda in pristanejo na lovilnih pladnjih pod njimi.

Potreseno (pobrano) grozdje pade na odmične in prekrivajoče se lovilne pladnje, s katerih gre naprej na transportno-prebiralni sistem. Na transportnem traku se že začne prebiranje pobranega grozdja. Spodnji in zgornji sesalni ventilatorji izpihavajo listje in druge tujke.

Pobrano grozdje se strese v prikolice in odpelje v vinsko klet. Zaradi visoke storilnosti obiralnika mora biti na voljo tudi dovolj prikolic za transport.

Sistem selectiv' process 2 pa je sestavljen iz pecljalnika in sortirno-prebiralne mize. Pecljalnik linearne izvedbe odstranjuje jagode s pecljev. Sortirna prebiralna miza je valjne oblike. Sortirni valji omogočajo prehod sortiranih jagod in odstranjevanje stebel listov in drugih odpadkov. Sortirna miza je nastavljiva in jo prilagajamo različnim sortam grozdja in vsem delovnim razmeram.