Samo otrok in motorja ne prodajo (FOTO)

»Se spomniš, zadnjič sva se srečala pri Krškem,« sta v Mirni Peči motorista obujala spomine na lansko motoristično leto in prevožene kilometre. Medtem je iz farne cerkve sv. Kancijana odmevala pesem, novomeški škof dr. Andrej Saje je vodil mašo ob že 25. vseslovenskem blagoslovu motorjev, ki ga že četrt stoletja gostijo na tem koncu Dolenjske med tremi dolinami.

Organizacijska ekipa je izjemno uigrana.

»Zanimivo je, dobra družba in po blagoslov pridemo. Ta blagoslov mi veliko pomeni, saj se z njim počutim bolj varnega,« nam je pred 16.000-glavo množico povedal Boris Mežic iz Krškega. Borisu je družbo delal Peter Levičar. »Najden je bil v stari črni kuhinji, prijatelj mi ga je poklonil. Nosim ga samo, ko grem na motor. Da me varuje,« je Peter pokazal križ na ogrlici.

Andrej Kastelic (župan občine Mirna Peč) in Mateja Povhe (županja občina Trebnje) v družbi Andreja Sajeta, Janeza Rihtaršiča, Janeza Veneta in Janeza Šimenca.

»Vsako leto sem tu, letos je z mano tudi žena,« pa je ponosno poudaril Anton Maver, nekdanji župan občine Mokronog - Trebelno. »Tole so si v Mirni Peči izmislili, uspelo jim je, lepa gesta. Ki je lepo zaživela in še danes živi,« je Maver pohvalil dogodek, ki povezuje motoristično Slovenijo. Anton vozi goldwinga, ki mu je bolj po godu zaradi nizkega težišča, pa še dokaj obvladljiv in potovalen motor je. »Prvi motor sem kupil leta 1968 z vajeniško plačo. To je bil puch 250, take ceglasto rdeče barve. A sem ga moral peljati nazaj, oče ni dovolil, da bi ga imel. Ko sem v domači kovačiji pri očetu dosegel določene rezultate, pa sem lahko pripeljal tudi motor.«

Iz Lukovice na Dolenjsko.

Zakaj ne bi bil velikonočni ponedeljek namenjen prijateljem motoristom, če je nedelja namenjena družinam.

Tako se je začelo

Na motor rada sedeta tudi zakonca Tomažič. »Ko sem pred 30 leti spoznala moža, je že imel motor. Pa nisem bila ravno navdušena nad motorji. Zdaj pa lahko povem, da otrok in motorja ne prodamo, drugo lahko,« Anita Tomažič opiše, kako se je zaljubila v vožnjo z motorjem. »Lepo je takole iti naokoli, razgled je drugačen, konji pa pod nogami in med nogami,« v smehu pripomni Anita, ki je z možem prepotovala Črno goro, Korziko, Toskano, za vikend pa gre najraje po jadranski magistrali.

Peter brez križa ne gre na motor.

Iz Lukovice je prišlo pol ducata mož. »Pripeljali smo se po žegen. Tole ni naša prva letošnja vožnja, saj smo bili naokoli že pred tremi tedni, ko je bilo lepo toplo. »Po blagoslovu je na vrsti še pojedina pri kolegu, ki nas bo peljal v eno od lokalnih gostiln,« je v imenu druščine povedal Franci Bernot, član Moto društva Rokovnjači, ki letos slavi 20 let.

Prihrumeli so iz vse Slovenije.

V Mirni Peči ni dišalo samo po bencinu, kajti mesne dobrote je pekla Hiša Cesar, lakoto je preganjala tudi ekipa kuharskega mojstra Jožeta Kukmana. Komur ni bilo do hrane, so našli svojih pet minut na terasi gostilne Novljan.

Selfie za spomin.

Minute so tekle, vse bližje pa je bil blagoslov. »Drage dame, dragi gospodje, motoristke, motoristi, dobrodošli v Mirni Peči. Maša v cerkvi je končana,« je po 11. uri oznanil Leopold Pungerčar, vodja srečanja. Spomnil je na leto 1998: »Takratni duhovnik Janez Šimenc je dejal, zakaj ne bi bil velikonočni ponedeljek namenjen prijateljem motoristom, če je nedelja namenjena družinam. Tako se je začelo.«

Domači skavti so pekli palačinke.

16 tisoč motoristov se je zbralo.

V svojem slogu

Tokrat so nastopili člani narodno-zabavnega ansambla Pogum in otroški pevski zbor pod vodstvom Katje Šuštaršič, za uvod je poskrbelo Društvo harmonikarjev Mirna Peč. »Ko smo imeli ta blagoslov že več let, sem Lojzeta Slaka večkrat nagovarjal, da bi enkrat prišel na naše motoriste, da bi jim malce zašpilal. Pa si ni upal kar tako na oder pred motoriste. Vedno je rekel, da se bova slišala, leta pa so minevala. Potem ga nisem več vprašal, nekega dne pa se je odločil in prišel,« se je Pungerčar med pozdravom vsem zbranim spomnil tudi na svojega znamenitega rojaka in sorodnika, ki se je rodil v vasi Jordankal, odraščal pa je na Malem Kalu. Po harmoniki pa je na oder prišla duhovščina.

Anita (prva z leve) je že četrt stoletja moževa sopotnica na motorju.

»To je lep in vesel dogodek, držimo drug z drugim. To je tudi priložnost, da okrepimo vezi in pomislimo, kako bog deluje v našem življenju. Da se zavedamo, da je z nami, da nas spremlja na poti življenja,« je v nagovoru dejal novomeški škof Andrej Saje. Pri blagoslovu so mu pomagali Janez Šimenc, policijski vikar Janez Jona Vene in domači župnik Janez Rihtaršič.

Nekdanji župan Anton je bil vesel, ker mu je družbo delala žena.

»Vozite tako hitro, da vam bodo angeli varuhi lahko sledili,« pa je škof Saje v svojem slogu sklenil nagovor, potem pa vsem podelil blagoslov.