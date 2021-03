Samo odšel iz bolnišnice, nato ga nihče ni več videl

Pogrešan je 60-letni Samo Ostrouška iz Postojne. Nazadnje so ga videli 17. marca v izolski bolnišnici, kamor so ga pripeljali z reševalnim vozilom na pregled. Isti dan je okoli 22. ure zapustil bolnišnico in od takrat ga ni nihče videl.



Samo je močnejše postave, visok 175 centimetrov, okroglega obraza, rjavih oči in brez las, so ga opisali na policiji, kjer vse, ki bi ga videli, prosijo, da to takoj sporočijo na 113, anonimni telefon 080 1200 ali najbližji policijski enoti.

Komentarji: