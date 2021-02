Samo ja pomeni ja: Zakaj bi se morali vsi zavzeti za spremembo zakonodaje

Inštitut 8. marec je preteklo sredo začel zbirati podpise za podporo predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika na področju posilstva in spolnega nasilja. Njihov cilj je, da se zastarelo ureditev spolnega nasilja in posilstva spremeni po modelu »samo ja pomeni ja«. V izogib napačnim interpretacijam smo predstavnike Inštituta 8. marec povprašali, kaj pravzaprav spreminja model »samo ja pomeni ja« in kakšen vpliv bo imel na širšo družbo. Preberite več na onaplus.si