Samanta s Pohorja shujšala 40 kilogramov s to nenavadno dieto

Kot nam je povedala sama, se je vse življenje borila s kilogrami, a večje težave so se začele po rojstvu njenega prvega otroka. Zaradi nosečnosti je še dodatno pridobila težo, ki pa po porodu ni izginila.»Bila sem stara približno 24 let in,« je za Slovenske novice povedala Samanta. »Sovražila sem svoje telo in nikakor nisem mogla odstraniti odvečne teže, ker sem bila tako nizke postave. Vse bolj pogosto sem razmišljala o tem in vse bolj žalostna sem postajala zaradi svojega videza, to.«Samanta pravi, da je iz žalosti še dodatno razvila. Za zajtrk je pojedla dva kosa toasta z maslom in dva čokoladna prigrizka, za kosilo pa dva sendviča s sirom in salamo.Med delom je vedno grizljala čips, za večerjo pa je po navadi naročila pico ali pa si pripravila testenine iz vrečke. Skoraj vsak dan je spila vsaj nekaj kozarcev gaziranih pijač, med službo pa od tri do pet skodelic čaja z medom ali sladkorjem.»Še najmanj nezdrava stvar, ki sem jo dnevno uživala, je bil ta čaj z medom, a še vanj sem pogosto namočila nekaj piškotov,« je dejala Samanta za Slovenske novice. »Samanta je vedela, da je treba nekaj storiti, ko je lani prvič po dolgem času stopila na tehtnico.»Že nekaj časa sem se izogibala tehtnici, toda moja oblačila so postajala tako tesna, da sem vedela, da moram preveriti, koliko sploh tehtam,« se spominja Samanta.»Bila sem šokirana in takoj sem poguglala svoj ITM (indeks telesne mase) ter ugotovila, da sodim. Pomislila sem, da sem zdaj pa res na najnižji točki svojega življenja. Vedela sem, da se moram spremeniti ali pa bom umrla.«Samanta je tisto poletje prvič poskusila nekaj različnih diet, ki naj bi ji pomagale shujšati, a se je po nezadovoljivih rezultatih odločila, da bo popolnoma prenovila svoj jedilnik in v celoti z njega umaknila vse sladkarije in hitro hrano, ki jo je jedla.Toda Samanta pove, da sicer teže ni več pridobivala tako pospešeno kot prej, še vedno pa ni niti preveč shujšala. Vse dokler svojih petih skodelic sladkega čaja ni zamenjala za nesladkan čaj za hujšanje SlimAll »Ljudje so mi govorili, hkrati pa sem zasledila tudi v medijih, da je čaj SlimAll 'superhrana', kiin. Najprej sem se temu smejala. Mislila sem, da je pitje takšnega čaja le modna muha,« pojasnjuje Samanta. »Vedno sem mislila, da je to le mit, vendar sem bila tako obupana in nujno sem morala shujšati, zato sem se odločila poskusiti.«Samanta pove, da je najprej težko presedlala z zelo sladkanega čaja ne nesladkani čaj za hujšanje. Sovražila je grenak okus in morala se je prisiliti k temu, da ga je popila. Toda kmalu je vsako jutro srkala čaj SlimAll, okus pa je malce popravila z limono.Nato si je začela čaj zjutraj pripravljati v termovko in piti tri skodelice v službi, dan pa je vedno končala s skodelico čaja SlimAll med gledanjem televizije – skupno torejvsak dan. Po samo enem mesecu tega režima je Samanta shujšala skoraj, samo malo bolj zdravo in nič sladkarij, zagotovo je že to pomagalo, toda resnično sem opazila, da se je moj metabolizem pospešil, predvsem pa sem,« pravi Samanta. »Bila sem presenečena.«Samanta je od takrat popila skoraj 1000 skodelic čaja SlimAll (10 pakiranj), zdaj pa tehta okoli. Pravi, da je s svojim telesom bolj zadovoljna kot kdaj prej.»Zdaj sem gotovo videti bolje kot v dvajsetih,« pravi Samanta. »Nekateri pravijo, da v svojih dietah pojedo pet porcij sadja in zelenjave na dan in nič drugega. Meni se pač bolje obnese to, da pijem pet skodelic čaja SlimAll dnevno.«Medtem ko se zdi, da Samanta velik del svojega uspeha pripisuje zdravi pijači SlimAll , mag. Tamara Čander, nutricionistka in AFP prehranska svetovalka, pravi, da je bil verjetno največji dejavnik Samantinega uspešnega hujšanja prav. »Čeprav čaj za hujšanje lahko dokazano pospeši metabolizem, zgolj to ne bi bilo dovolj, da bi dosegla tako očitne spremembe pri teži,« pravi Čandrova.»Je pa tudi res, da če pijete večje količine čaja za hujšanje SlimAll , vam to v možgane pošlje regulatorni hormon, ki jim, kar lahko pomeni, da jeste manj,« pojasnjuje Čandrova.»Poleg tega, če ste dobro hidrirani, vaše telo ne bo zamenjalo hidratacije z lakoto, kar bi lahko privedlo tudi do manjše porabe ...Ampak na koncu sta najpomembnejša uravnotežena prehrana in gibanje.«Mag. Tamara Čander še opozarja, da pitje petih skodelic čaja SlimAll ne bo povzročalo zdravstvenih težav, je pain ne »prekoračiti priporočenega odmerka v želji po hitrejših rezultatih.«Samanta se drži svoje nove rutine s čajem SlimAll in je hvaležna vsaki skodelici za njen uspeh.»Zdaj me skodelice čaja SlimAll spremljajo skozi dan,« pravi Samanta. »Zame to ni več obveznost, ampak življenjski slog.«Cena enega pakiranja čaja SlimAll (100 čajnih vrečk) je 39,99 EUR (0,4 EUR/skodelico), danes pa je na voljo pravNaročnik oglasa je DTM Natura d.o.o.