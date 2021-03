Sama ne zmore niti glave držati pokonci

Potem ko sta tako kranjsko okrožno kot ljubljansko višje sodišče z vmesno sodbo razsodili, da je tožbeni zahtevek staršev zdaj skoraj osemletne deklice, ki se je rodila s hudo duševno in telesno okvaro, utemeljen, bi moralo prvostopenjsko sodišče začeti odločati le še o višini odškodnine. Vendar se to še ne bo zgodilo, saj tožena bolnišnica zanjo neugodno sodbo izpodbija z revizijo. Porod bi morali skrbno spremljati in ga na podlagi dostopnih podatkov dokončati s carskim rezom. FOTO: Tomi LombarVrhovno sodišče je revizijo dopustilo septembra lani, in sicer glede več vprašanj. Revizija je bila...