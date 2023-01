Salmonela položila v posteljo 138 ljudi po vsej Sloveniji, 33 jih je pristalo v bolnišnici

Konec novembra je Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin preiskoval povečano število primerov salmoneloze v Sloveniji. Danes so na novinarski konferenci predstavili zaključne ugotovitve preiskave primerov salmoneloze.

Uvodoma so dejali, da so takrat zabeležili 138 primerov okužbe s salmonelo, med njimi 70 žensk in 68 moških. Povprečna starost je bila 33 let. Izbruh se je pojavil v osmih regijah od devetih, le v Novi Gorici niso zaznali nobenega primera. 33 oseb se je zdravilo v bolnišnici, umrl ni nihče.

Vrh izbruhov salmoneloze so zabeležili med 14. in 16. novembrom (v času Martinovega praznovanja) in 21. do 22. novembra 2022.

Analize so pokazale skupni izvor okužb, in sicer uživanje tatarskega biftka iz istega obrata v Sloveniji, iz podjetja Fingušt Mesnine Štajerske.

V laboratoriju so odkrili, da je tatarski biftek vseboval salmonello enteritidis. Takrat so tudi odpoklicali živilo iz prometa, inšpekcija pa je odredila čiščenje prostorov v proizvodnji. 30. novembra, ko je bila varnost proizvodov spet zagotovljena, tako UVHVRR, so inšpektorji proizvodnjo sprostili. Tudi štirje zaposleni so imeli salmonelozo, a niso bili v stiku s tatarskim biftkom.

Izjava za medije o zaključnih ugotovitvah preiskave primerov salmoneloze so dali Nadja Škrk (UVHVVR), Sanja Vuzem (NIJZ) in Marija Trkov (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano).