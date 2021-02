Salamarji so podarili zabojnik 6-članski družini

Združili so moči. Foto: Mojca Marot

Jani Šerjak, prokurist podjetja Fenix transport Foto: Mojca Marot

Družina je bila dobavitelj izdelovalca salam, ki prav tako redno prihaja na naše dogodke.

Salamijada na daljavo

6000 evrov so zbrali za bivalni zabojnik.

»Sevniški salamarji smo močno vpeti v mednarodno okolje, zato je tudi nas ganila nesreča, ki je prizadela naše sosede in prijatelje na Hrvaškem. Mnogi, še posebno salamarji iz Samobora, so vsako leto redni gostje naših dogodkov. Potres pa je močno prizadel tudi šestčlansko družinoiz Topolovca pri Sisku, ki je bila dobavitelj izdelovalca salam, ta prav tako redno prihaja k nam.Hiša družine Pavičič prav tako ni več primerna za bivanje in jo bodo porušili, zato smo se odločili, da jim pomagamo vsaj do začasne strehe nad glavo. S podjetjem Gradnje iz Boštanja smo združili moči in zbrali denar za bivalnik, ki smo ga v sodelovanju s Fenix transportom in sevniškim Rdečim križem v soboto odpeljali v naselje Topolovac na Hrvaškem, v Siško-moslavški županiji,« nam pove, predsednik Društva salamarjev Sevnica.Denar za bivalni zabojnik, gre za 6000 evrov, so prispevali člani z donatorji in podjetje Gradnje iz Boštanja, medtem ko je Fenix transport poskrbel za prevoz, sevniški Rdeči križ pa za dokumente, da na naši južni meji s prevozom humanitarne pomoči ni bilo težav. Na Hrvaško se je odpravila tudi tričlanska delegacija sevniških salamarjev, z Zdravkom Mastnakom na čelu, ki je že velikokrat dokazal, da ima veliko srce.»Tudi mi smo bili takoj za akcijo, saj so bile fotografije s prizorišča potresa v sosednji Hrvaški dovolj zgovorne,« nam pove direktor Gradenj Boštanj, ki sam salam ne izdeluje, jih pa rad okuša, zato ni pomišljal, ko se je bilo treba pridružiti sevniškim salamarjem pri humani gesti. Enako, brez pomislekov, so pomoč pri prevozu ponudili v podjetju Fenix transport, katerega prokurist je še vedno, nekdaj tudi direktor, ki pa je vodenje firme že pred petimi leti predal sinovoma. »Tu in tam še vedno priskočim na pomoč pri prevozu kakšnega tovora, če je potreba,« pravi Šerjak, sicer tudi sevniški svetnik in predsednik sevniške godbe.»Pri godbi že nekaj časa čakam na zamenjavo, saj imamo odličnega mlajšega kandidata za to mesto, a nam zaradi korone še ni uspelo izpeljati volilne skupščine. Menim, da je treba pomlajevati vrste,« nadaljuje Šerjak, vesel, da je tudi njihovo podjetje dodalo kanček v mozaik uspešne humanitarne akcije.Da gre za odlično humanitarno gesto, se strinja tudi sevniški župan, ki je sicer že vajen dobrega sodelovanja številnih društev, podjetij in drugih akterjev v občini. »Prepričan sem, da bo pomoč v obliki bivalnega zabojnika prišla do prave družine, ki je še kako povezana s salamarji; ti večinoma prihajajo s podeželja, to pa so običajno manj obljudeni kraji, ki jih kamere ne dosežejo tako pogosto, zato so manj opažene tudi njihove stiske,« izpostavi Ocvirk, ki mu je žal, da letošnja 60. salamijada ne bo potekala tako, kot smo bili vajeni vsa prejšnja leta.»Kljub temu ostaja naš tradicionalni dogodek, ki ga podpiramo vsi v Sevnici,« pravi Ocvirk, ki vseeno upa, da bodo vsaj del programa, ki so si ga ob okroglem jubileju zamislili, lahko izvedli v sklopu evropskega leta kulinarike, dogodka, ki bo junija v Ljubljani. Sicer pa bodo ocenjevanje izvedli podobno kot prejšnja leta. »Salamarji bodo vzorce poslali po pošti, rezultate pa bomo razglasili virtualno,« še pove Zdravko Mastnak.