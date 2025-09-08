VOJAŠKO ZAVEZNIŠTVO

Sajovic 'razkuril' Vučića. Ponorel je zaradi našega vojaškega sporazuma s Hrvati (VIDEO)

Srbi na nogah, njihov predsednik prepričan, da ko skleneš zavezništvo s Hrvati, je jasno, proti komu ga sklepaš, zagotovo ne proti Avstrijcem.
Fotografija: Borut Sajovic je v Zagrebu s podpisom sporazuma o vojaškem sodelovanju odprl novo poglavje v odnosih s Hrvaško. FOTO: Mors
Borut Sajovic je v Zagrebu s podpisom sporazuma o vojaškem sodelovanju odprl novo poglavje v odnosih s Hrvaško. FOTO: Mors

M. U.
08.09.2025 ob 10:55
08.09.2025 ob 11:01
M. U.
08.09.2025 ob 10:55
08.09.2025 ob 11:01

Čas branja: 2:25 min.

Slovenija in Hrvaška krepita sodelovanje na obrambnem področju, je v četrtek med uradnim obiskom v Zagrebu sporočil obrambni minister Borut Sajovic.

S hrvaškim kolegom Ivanom Anušićem je podpisal sporazum o vojaškem sodelovanju, s katerim državi po besedah Anušića odpirata novo poglavje v odnosih.  Vojaško-tehnični sporazum po besedah njegovih besedah zajema sodelovanje na vojaški ravni na področju obrambe, vojaške industrije, ekonomije in gospodarstva. Sajovic se je strinjal z njegovimi besedami in poudaril, da sta državi enotni in povezani tudi, ko gre za Zahodni Balkan, kjer da imata veliko odgovornost.

Pred pol leta tudi z Albanijo in Kosovom

Hrvaška je že v marcu sicer podpisala sporazum o vojaškem sodelovanju tudi z Albanijo in Kosovom. Je pa hrvaški novi vojaški regionalni sporazum povzročil jezo v Srbiji in še posebej njihovemu predsedniku Aleksandru Vučiću

Srbski predsednik: »Ko skleneš zavezništvo s Hrvati, je jasno, proti komu ga sklepaš, zagotovo ne proti Avstrijcem«

Vučić je tako o hrvaško-slovenskem sporazumu in prejšnjem med Hrvaško, Albanijo in Kosovom govoril kot o tistih, ki so bili sklenjeni na predvečer balkanskih vojn na začetku 20. stoletja. Še posebej so ga prizadele besede slovenskega ministra o Kosovu in Bosni ter Anušićeva napoved, da bi se sporazumu z Albanijo in Kosovom lahko pridružila tudi Bolgarija.

Srbski predsednik: »Ko skleneš zavezništvo s Hrvati, je jasno, proti komu ga sklepaš, zagotovo ne proti Avstrijcem«. FOTO: Maxim Shemetov Afp
Srbski predsednik: »Ko skleneš zavezništvo s Hrvati, je jasno, proti komu ga sklepaš, zagotovo ne proti Avstrijcem«. FOTO: Maxim Shemetov Afp

 »Slovenija je nedvoumno razkrila, da se zaradi razmer v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu oblikujejo zavezništva proti Srbiji. Ko skleneš zavezništvo s Hrvati, je jasno, proti komu ga sklepaš, zagotovo ne proti Avstrijcem. Nekdo je to storil ne zato, da bi jedel škampe, ampak zato, da bi deloval neposredno proti interesom srbskega naroda,« je na televiziji Pink dejal srbski predsednik. Oglasil se je tudi Milovan Drecun, predsednik obrambnega odbora srbskega parlamenta, ki je oznanil, da »vojaški sporazum med Slovenijo in Hrvaško kaže, da ima NATO na teh območjih zaradi vojaške nevtralnosti Srbije nedokončane posle in želi vzpostaviti nadzor«.

