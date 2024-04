Saj ni res, pa je! V prihodnjem šolskem letu kar 12 dni božično-novoletnih počitnic

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo šolski koledar za prihodnje šolsko leto. To se bo začelo v ponedeljek, 2. septembra, in končalo v torek, 24. junija. Tako imenovani ministrov dan bo tokrat po koncu božično-novoletnih počitnic, v katerih bodo šolarji tokrat uživali kar 12 dni.

Prve počitnice v šolskem letu 2024/25 bodo dva meseca po začetku šolskega leta, in sicer se bodo 28. oktobra začele jesenske počitnice, ki bodo trajale do petka, 1. novembra. Ker je ta dan petek, se bodo otroci v šolo vrnili v ponedeljek, 4. novembra.

Božič ter dan samostojnosti in enotnosti sta v sredo in četrtek (25. in 26. decembra), nato so novoletne počitnice. Te bodo letos še daljše, saj bodo uradno trajale do vključno 2. januarja. A glede na to, da je 3. januar petek, bodo imeli šolarji po sklepu ministrstva t. i. ministrov dan oziroma pouka prost dan in bodo tako skupaj imeli kar 12 dni počitnic. V šolske klopi se bodo znova vrnili v ponedeljek, 6. januarja.

Zimske počitnice bodo od 17. do 21. februarja ali od 24. do 28. februarja

Sledile bodo zimske počitnice, ki bodo za učence z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije potekale od 17. do 21. februarja. Za zahodni del države oz. za učence z območja Gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter občin jugovzhodne Slovenije Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel pa od 24. in 28. februarja.

Velikonočni ponedeljek bo 21. aprila, nato se bodo odpravili za štiri dni v šolo, zatem pa jih bodo čakale prvomajske počitnice. V šolo se bodo vrnili 5. maja.

Šolsko leto se bo končalo 24. junija

Šolsko leto se bo končalo v torek, 24. junija, ko bodo učenci od 1. do 8. razreda prejeli spričevala, teden prej (13. junija) pa bodo ta prejeli devetošolci. Nato bodo dva meseca in pol uživali na poletnih počitnicah.

V skladu s pravilnikom o šolskem koledarju lahko minister za vzgojo in izobraževanje določi prost dan katerikoli dan v letu, t. i. ministrov dan. Gre za to, da če se počitnice končajo v četrtek, minister določi še prost dan v petek, da učencem ni treba po počitnicah hoditi v šolo za samo en dan.

Zaradi uveljavitve novele zakona o osnovni šoli in sprememb na področju izobraževanja na domu se bodo spremenili roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu. Predvideno je, da bo ocenjevanje znanja v prvem roku potekalo v času od 1. februarja oziroma od začetka drugega ocenjevalnega obdobja do konca drugega ocenjevalnega obdobja.