Saj ni res, pa je: to so na avtocesti posnele nadzorne kamere (VIDEO)

Darsove nadzorne kamere pogosto posnamejo kaj nenavadnega in neverjetnega. Danes so na twitterju objavili več posnetkov neverjetnih in nevarnih dogodkov, ki so se zgodili pri nas na avtocesti. Videli boste, kaj se zgodi, ko vozniki med vožnjo izgubijo pnevmatiko, prikolico, ki jo prevažajo, kovčke, ležalnike ali gradbeni material.

Veste kako ravnati, če se vam zgodi kaj takšnega? Dars svetuje, da čim prej pokličete številko 1970. Uporabite še SOS-stebričke, da bodo vzdrževalci varno odstranili izgubljene predmete.