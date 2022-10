Saj ni res, pa je: ste videli, kakšno bo vreme v prihodnjih dneh

Pred nami so praznični dnevi in prve šolske počitnice v tem šolskem letu, ki jih bodo nekateri izkoristili za krajši oddih in skok na lepše. Kot kažejo podatki agencije za okolje bo uživanju v naravi naklonjeno tudi vreme, saj napovedujejo, da bo vreme zelo lepo in toplo.

»Vremenska napoved našega dežurnega prognostika za ta konec tedna in praznična dneva je precej dolgočasna.« Napovedujejo, da bo sončno in da bodo temperature kar visoke. Dopoldan bo nižine zajela megla.

Izjemno toplo bo tudi na obali, kjer je so v četrtek namerili srednjo dnevno temperatuo 20,5 stopinj Celzija.

Agencija za okolje napoveduje, da bo v soboto jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 °C. jasno bo tudi v nedeljo in ponedeljek. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se lahko pojavi tudi ob morju. V višjjih legah bo zelo toplo.