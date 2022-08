Saj ni res, pa je: starši na urgenco tudi zaradi pika komarja

Vodja pediatrične nujne medicinske pomoči Tatjana Grmek Martinjaš in družinska zdravnica Neža Starič sta spregovorili o najpogostejših zdravstvenih težavah bolnikov v poletnih mesecih.

Pediatrinja je povedala, da opažajo povečan obisk pri pediatrih, saj je veliko pikov žuželk, je pa zadnja leta veliko komarjevih pikov. »Le malokateri pik zahteva zdravniško pomoč, kaj šele nujno pomoč,« je poudarila. Veliko namreč lahko naredimo sami. Kot pravi, soda bikarbona izniči strup čebele. »Stanje pika je vedno slabše naslednji dan. Pike hladimo in namažemo z antihistaminičnim mazilom.«

Druga najpogostejša težava pa so dehidracije. Ko otroci bruhajo in imajo drisko, lahko hitro dehidrirajo, zato je treba izgubljeno tekočino nadomestiti. Pediatrinja svetuje, naj otroku, če bruha, damo tekočino, ki naj bo nekoliko soljena in sladkana, po požirkih. Ko preneha bruhati ali če ima samo drisko, pa lahko pije neomejeno. Dehidracija je lahko posledica tudi daljšega bivanja v vročih prostorih in izpostavljanja soncu. Starši naj zato otrok ne puščajo v vročih avtomobilih in naj se premišljeno izpostavljajo soncu. Tudi zaradi izpostavljenosti vročini namreč lahko pride do bruhanja.

Letos je kar precej borelioze, meningitisov pa ni bilo veliko. Pozna se, da je veliko otrok cepljenih proti klopnemu meningitisu.

Družinska zdravnica pa je spregovorila o težavah odraslih. Starejši so ogroženi predvsem zaradi hitrega razvoja dehidracije. Povečano je tudi število pacientov, ki so okuženi s koronavirusom.