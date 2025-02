Saj ni res pa je: stanovanje v Mozirju dražje kot v Ljubljani

Cene nepremičnin gredo v nebo, še posebej v Ljubljani. Trenutno sicer precej projektov čaka na začetek gradnje, s čimer naj bi prestolnica dobila več kot 1000 dodatnih stanovanj, podjetnik Ivo Boscarol obljublja, da bodo med njimi tudi dostopnejša, vsaj tista, ki jih bo v sklopu megalomanskega projekta Galaksija ponujal sam. Stanovanja bodo različnih velikosti, v Sloveniji je sicer povprečna velikost stanovanja okrog 80 kvadratnih metrov.

In koliko je treba v različnih delih naše dežele odšteti za tako veliko stanovanje, ki ga stanovanjski sklad sicer brez plačila lastne udeležbe in varščine nameni družinam s šestimi člani? Pričakovano je v povprečju najdražje v Ljubljani, kjer je treba za kvadratni meter rabljenega stanovanje takšne velikosti odšteti 6867 evrov, so pa razlike med posameznimi enotami precejšnje. Najcenejše stanovanje v izmeri 84 kvadratnih metrov se trenutno prodaja po 199.000 evrov, najdražje, ki je veliko kvadratni meter manj, pa po 570.000 evrov.

Nič kaj boljše ni v okolici Ljubljane, kjer je treba k ceni nepremičnine prišteti še vsakodnevni prevoz na delo, če se moramo voziti v prestolnico, običajno to za par pomeni dva avtomobila, ki ju je treba vzdrževati, pa gorivo in seveda čas, ki ga porabimo za pot do službe, če seveda nimamo sreče in najdemo stanovanje nedaleč od železniške postaje. Ima pa življenje v okolici večjih mest seveda to prednost, da smo obdani z več narave, zelenja, miru …

Med regijami precejšnje razlike

Nekoliko presenetljivo je morda dejstvo, da je najcenejše stanovanje, ki meri 85 kvadratnih metrov, v okolici Ljubljane dražje kot v Ljubljani. Zanj je treba odšteti 205.000 evrov, za naslednje najcenejše pa že 215.000. V povprečju stane kvadrat stanovanjske nepremičnine v okolici Ljubljane 5454 evrov. Nekoliko več, v povprečju 5679 evrov, je trenutno cena stanovanj, velikih med 75 in 85 kvadratnih metrov na Gorenjskem, le malo manj, in sicer 5529 pa je južnem Primorskem.

Za skoraj pol toliko, torej 2506 evrov, si lahko privoščimo kvadratni meter stanovanja na severnem Primorskem, za še nekaj stotakov manj na Koroškem, kjer je povprečna cena trenutno 2256 evrov na kvadratni meter, na Notranjskem pa ta znaša najmanj – 2045 evrov. Na Dolenjskem povprečne cene trenutno dvigujejo novogradnje, ki jih je precej, eden novih bokov je denimo zrasel v Ribnici, kjer se 83 kvadratnih metrov veliko stanovanje prodaja po 233.000 evrov, v Novem mestu pa je treba prav tako za novo zgrajeno stanovanje odšteti 291.000 evrov.

Tudi v Posavski regiji je trenutno na voljo več stanovanj v novo zgrajenih blokih v Sevnici in Brežicah, za 77 kvadratnih metrov veliko enoto je treba v povprečju odšteti 2807 evrov. Morda največji razkorak med cenami pa je mogoče najti v Savinjski regiji. Tam je denimo naprodaj 76 kvadratov veliko stanovanje v Laškem, za katerega lastnik želi 53.000 evrov, medtem ko bi lastniki 78 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Mozirju radi iztržili 265.000 evrov.