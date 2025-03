Saj, ni res, pa je: serijski pedofil je na TV Slovenija modroval o dobroti in sočutju

Oddaja Duhovni utrip, ki so jo minuli vikend predvajali na TV Slovenija, je v javnosti dvignila veliko prahu. Med drugim je pred kamero stopil tudi budistični duhovnik Šenpen Rinpoče, zoper katerega je izdan evropski priporni nalog, saj je obtožen spolnih napadov na otroke, mlajše od 15 let.

»Želja v novem letu je okrepiti sočutje, razviti to, čemur v tibetanskem budizmu rečemo bodičita. Bodičita je um, ki se prebuja, da bi dosegli razsvetljenje v dobro drugih,« se je glasila njegova sklepna misel v prispevku.

O zlorabah spregovorila prav na nacionalki

Na Facebooku se je oglasila ena izmed njegovih žrtev, danes 31-letna Katja Pančur, ki je o grozotah iz otroštva pred časom spregovorila prav za nacionalko – oddajo Tednik. Protestno pismo, ki ga je naslovila na RTV Slovenija, je objavila tudi na družbenih omrežjih.

»Ker vsi vemo, da je spolna zloraba otrok najhujši zločin, ki obstaja na tem svetu, mene in javnost zanima, kako se je lahko zgodilo, da ste v svoji medijski hiši objavili ta prispevek? Glede na to, da sem bila sama na vaši oddaji Tednik, kjer so se izpostavile 3 žrtve in medijsko sem dovolj izpostavila njegova početja, zagotovo vem, da ste seznanjeni z zadevo. Ali gre potem za ignoranco ali celo podpiranje spolnih zlorab otrok?« se med drugim sprašuje Katja.

Niso je želeli užaliti

RTV Slovenija je medtem Katji že podala odgovor. »Vsekakor ni naš namen žaljenje kogarkoli, seveda niti slučajno vas osebno. Pri pripravi prispevka o losarju smo želeli zgolj predstaviti pomen tibetanskega novega leta. Vodja skupnosti je nastopil na željo članov skupnosti. Z objavo njegove izjave nismo želeli biti žaljivi do nikogar. Objavili smo jo zgolj v kontekstu, ki sem vam ga opisala,« je odločitev uredništva pojasnila novinarka Mateja Šetinc.