Saj ni res, pa je: programski svetnik RTV šokiral z izjavo

Delovni pogoji v RTV hiši naj bi bili iz dneva v dan slabši. »Na novinarje in urednike se izvajajo pritiski, v televizijskem informativnem programu pa je od novega leta zaradi slabih razmer dalo odpoved deset novinarjev,« pravi predsednica koordinacije novinarskih sindikatov zavoda Helena Milinković. Te dni je za dvig temperature na RTV-ju poskrbel še programski svetnik RTV Slovenija Slavko Kmetič iz vrst SDS, ki je v oddaji na Nova24TV jasno povedal, da RTV ne potrebuje informativnega programa.

»Danes 90% informacij dobimo že preko spleta. Mi informativnega programa RTV-ja danes sploh več ne rabimo. Imamo vašo televizijo, imamo druge televizije. Ko so imeli monopol, bi človek še razumel, da so bili frajerji v narekovajih, danes pa to ne morejo biti več, pa se tega ne zavedajo,« je v pogovoru dejal Kmetič.

Prav danes je Odbor DZ za kulturo pozval vodstvo RTV Slovenija, da dosledno zagotavlja ustavno pravico do obveščenosti. »Nemudoma naj tudi preneha izvajati pritisk na uredniško neodvisnost in institucionalno avtonomijo zavoda ter spet vzpostavi pogoje za neodvisno delo novinarjev. Hkrati naj preneha z diskreditacijami zaposlenih in pritiskih nanje,« so pozvali.

Predsednica odbora Tamara Vonta (Svoboda) je sejo odbora sklicala zaradi dogajanja na zavodu, katerega novinarski sindikati, združeni v koordinaciji, so v ponedeljek opozorili na grob poseg vodstva RTVS v novinarsko avtonomijo. Kot je dejala na začetku seje, je v zadnjih dneh celo površnemu opazovalcu postalo očitno, da je na RTVS nekaj narobe.

Po njenih besedah so zaskrbljujoče tudi napovedi vodstva zavoda o ukinjanju nekaterih dopisništev v tujini. S tem gre za poseganje v temelje RTVS in ustavno pravico o obveščenosti, je izpostavila.