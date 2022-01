Sram nas je lahko: poglejte, kako malo Slovencev uporablja smernike

Kako pogosto se jezite v avtu zaradi voznika pred sabo? Kako pogosto je razlog neuporaba smernikov voznika, ki vozi pred vami? V uredništvu ugotavljamo, da se je vsak izmed nas že ničkolikokrat znašel v taki situaciji. Kljub temu pa se nismo zavedali, da je stvar tako resna, kot kaže raziskava, katere rezultate je danes objavil Dars.

Raziskava iz leta 2020 je namreč pokazala, da le približno polovica slovenskih uporabnikov avtocest pri prehitevanju in vrnitvi na desni vozni pas vklopi bočni smernik. Pri Darsu ob tem podatku opozarjajo, da je uporaba smernikov pri menjavi prometnega pasu po zakonu obvezna. Vsi, ki z uporabo smernikov varčujejo, so torej v prestopku in bi jim zato policisti lahko napisali kazen v vrednosti 40 evrov.